Туктамышева побывала в объятиях Снуп Догга на Олимпиаде-2026

Снуп Догг во время Олимпийских Игр. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась яркими кадрами неожиданной встречи на зимних Олимпийских играх в Милане. Чемпионка мира и Европы опубликовала фото и видео с американским рэпером Snoop Dogg.

Музыкант находится на Играх-2026 в необычном для себя амплуа, сообщает портал Новини.LIVE.

Елизавета Туктамышева призналась, что была потрясена встречей и не скрывала эмоций. Рэпер позировал с ней на трибуне, а сама спортсменка подписала публикацию коротко и эмоционально: "Я в шоке". Бывшая фигуристка призналась, что для нее это было непривычное, но запоминающееся событие.

Елизавета Туктамышева и Снуп Догг. Фото: росСМИ

Кто такой Снуп Догг и зачем он на Олимпиаде

Музыкант присутствует на Играх в Италии в качестве почетного тренера сборной США, а также работает экспертом на телеканале NBC. Он активно участвует в освещении соревнований, общается с спортсменами и присутствует на спортивных площадках.

Появление Снупа на трибунах и в эфире привлекает дополнительное внимание к спортивным событиям. Это уже не первая Олимпиада в карьере популярного рэпера.

Кто такая Елизавета Туктамышева

Российская фигуристка, завершившая карьеру в прошлом году, приехала в Италию в статусе зрителя. Она является многократной чемпионкой мира и Европы, одной из самых титулованных спортсменок РФ.

