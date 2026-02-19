Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Снуп Догг на Олимпиаде оказался в объятиях россиянки — что известно

Снуп Догг на Олимпиаде оказался в объятиях россиянки — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 19:50
Туктамышева побывала в объятиях Снуп Догга на Олимпиаде-2026
Снуп Догг во время Олимпийских Игр. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась яркими кадрами неожиданной встречи на зимних Олимпийских играх в Милане. Чемпионка мира и Европы опубликовала фото и видео с американским рэпером Snoop Dogg.

Музыкант находится на Играх-2026 в необычном для себя амплуа, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Елизавета Туктамышева призналась, что была потрясена встречей и не скрывала эмоций. Рэпер позировал с ней на трибуне, а сама спортсменка подписала публикацию коротко и эмоционально: "Я в шоке". Бывшая фигуристка призналась, что для нее это было непривычное, но запоминающееся событие. 

Елизавета Туктамышева и Снуп Догг
Елизавета Туктамышева и Снуп Догг. Фото: росСМИ

Кто такой Снуп Догг и зачем он на Олимпиаде

Музыкант присутствует на Играх в Италии в качестве почетного тренера сборной США, а также работает экспертом на телеканале NBC. Он активно участвует в освещении соревнований, общается с спортсменами и присутствует на спортивных площадках. 

Появление Снупа на трибунах и в эфире привлекает дополнительное внимание к спортивным событиям. Это уже не первая Олимпиада в карьере популярного рэпера. 

Кто такая Елизавета Туктамышева

Российская фигуристка, завершившая карьеру в прошлом году, приехала в Италию в статусе зрителя. Она является многократной чемпионкой мира и Европы, одной из самых титулованных спортсменок РФ. 

Напомним, сразу несколько российских спортсменов, которые заявлены на Паралимпиаду-2026, участвовали в боевых действиях в Украине. 

Лидер американского "Интер Майами" Лионель Месси может вернуться в "Барселону" после выборов президента клуба. 

Италия спорт шоу-бизнес Фигурное катание российские спортсмены Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации