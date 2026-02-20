Видео
Україна
Видео

Драма в финале женского турнира по фигурному катанию на ОИ-2006

Дата публикации 20 февраля 2026 09:35
Россиянка Петросян упустила медаль на Олимпиаде в фигурном катании
Выступление Алисы Лю. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Американская фигуристка Алиса Лю стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании на Играх 2026 года. После короткой программы она занимала третью позицию.

Уверенное выступление в произвольной позволило Алисе выйти на первое место в итоговом протоколе, сообщает портал Новини.LIVE

Алиса Лью
Алиса Лю с золотой медалью. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

В решающем прокате Лю получила 150,20 балла и сумела опередить ближайшую соперницу на 1,89 балла. "Серебро" на Олимпиаде-2026 досталось японке Каори Сакамото, а "бронза" оказалась у еще одной представительницы Японии Ами Накаи, которая после короткой программы шла лидером, но в произвольной уступила конкуренткам. 

Алиса Лью
Каори Сакамото (слева), Алиса Лию и Ами Накаи. Фото: Reuters/Claudia Greco

Исторический подиум на ОИ-2026

Для Японии этот результат стал знаковым. Впервые в истории сразу две японские фигуристки поднялись на олимпийский подиум в женском одиночном катании. Для сборной США победа Алисы Лю стала первой с 2002 года в этой дисциплине, что добавило успеху особого значения

Аделия Петросян
Падение Аделии Петросян. Фото: Reuters/Claudia Greco

Отдельно обсуждается выступление российской фигуристки Аделии Петросян, которая не смогла включиться в борьбу за медали. После ошибок и падения в произвольной программе Петросян осталась за пределами призовой тройки, и ее результат стал одним из самых заметных разочарований турнира. 

Напомним, охранник на Олимпийских играх отобрал флаг у ребенка, инцидент попал в объективы камер. 

А первая красавица Олимпиады в Италии Ютта Лердам улетела домой на личном самолете со своим знаменитым женихом. 

спорт Фигурное катание олимпиада Олимпийские игры-2026 Олимпийская сборная США
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
