Україна
Украина готовится к бойкоту на Паралимпиаде-2026 — что известно

Украина готовится к бойкоту на Паралимпиаде-2026 — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 10:27
Украина бойкотирует открытие Паралимпиады-2026 из-за россиян
Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Сборная Украины не примет участия в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года. Решение связано с присутствием на Играх представителей России и Беларуси.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Национального паралимпийского комитета Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

Накануне Международный паралимпийский комитет направил приглашения шести российским и четырем белорусским спортсменам, разрешив им выступать под национальными флагами. В украинской команде подчеркнули, что само участие в соревнованиях бойкотировать не планируют, однако выход на церемонию открытия считают невозможным. 

Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Реакция на решение МПК

В НПК Украины заявили, что допуск спортсменов из России и Беларуси противоречит принципам распределения квот и имеет политический характер. Отдельно отмечено требование не использовать украинский флаг во время церемонии открытия. Ранее украинские официальные лица также публично сообщали о намерении не посещать мероприятие.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортине д’Ампеццо. В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов наград, а дискуссия вокруг участия российских и белорусских спортсменов остается одной из центральных тем предстоящего турнира.

Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
