Паралімпіада-2026 пройде без України на старті

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Збірна України відмовиться від участі в церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року. Таке рішення ухвалене через присутність на змаганнях представників Росії та Білорусі.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті Національного паралімпійського комітету України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Напередодні Міжнародний паралімпійський комітет надіслав запрошення шістьом російським і чотирьом білоруським спортсменам, дозволивши їм виступати під національними прапорами. В українській команді підкреслили, що саму участь у змаганнях бойкотувати не планують, проте вихід на церемонію відкриття вважають неможливим.

Паралімпійська збірна України. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Реакція на рішення МПК

У НПК України заявили, що допуск спортсменів із Росії та Білорусі суперечить принципам розподілу квот і має політичний характер. Окремо наголошено на вимозі не використовувати український прапор під час церемонії відкриття. Раніше українські офіційні особи також публічно повідомляли про намір не відвідувати захід.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 до 15 березня в Мілані та Кортіні д'Ампеццо. У межах змагань буде розіграно 79 комплектів нагород, а дискусія навколо участі російських та білоруських спортсменів залишається однією з центральних тем майбутнього турніру.

