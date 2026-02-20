Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Збірна України не вийде на церемонію Ігор в Італії

Збірна України не вийде на церемонію Ігор в Італії

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 10:27
Паралімпіада-2026 пройде без України на старті
Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Збірна України відмовиться від участі в церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року. Таке рішення ухвалене через присутність на змаганнях представників Росії та Білорусі.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті Національного паралімпійського комітету України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Напередодні Міжнародний паралімпійський комітет надіслав запрошення шістьом російським і чотирьом білоруським спортсменам, дозволивши їм виступати під національними прапорами. В українській команді підкреслили, що саму участь у змаганнях бойкотувати не планують, проте вихід на церемонію відкриття вважають неможливим.

Паралимпийская сборная Украины
Паралімпійська збірна України. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Реакція на рішення МПК

У НПК України заявили, що допуск спортсменів із Росії та Білорусі суперечить принципам розподілу квот і має політичний характер. Окремо наголошено на вимозі не використовувати український прапор під час церемонії відкриття. Раніше українські офіційні особи також публічно повідомляли про намір не відвідувати захід.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 до 15 березня в Мілані та Кортіні д'Ампеццо. У межах змагань буде розіграно 79 комплектів нагород, а дискусія навколо участі російських та білоруських спортсменів залишається однією з центральних тем майбутнього турніру.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Італії зафіксовано сенсацію в жіночому одиночному фігурному катанні.

Одна з найкрасивіших спортсменок Олімпіади-2026 достроково покинула Італію в компанії зіркового бойфренда.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт Паралімпійські ігри Паралімпійська збірна України війна в Україні російські спортсмени
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації