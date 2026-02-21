Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Кто такая Алиса Лю, которая переписала историю Олимпийских Игр

Кто такая Алиса Лю, которая переписала историю Олимпийских Игр

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 13:29
Кто такая фигуристка Алиса Лю, которая удивила на Олимпиаде-2026
Алиса Лю на Играх в Милане. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Американская фигуристка Алиса Лю стала олимпийской чемпионкой 2026 года в женском одиночном катании. В Милане она сумела изменить расстановку сил после короткой программы и выйти на первое место по итогам произвольного проката.

Портал Новини.LIVE рассказывает историю спортсменки, которая приехала в Милан не за медалью, а просто "получить удовольствие". 

Реклама
Читайте также:

После первого соревновательного дня Алиса Лю занимала третью позицию, однако в решающий вечер показала лучший результат в произвольной программе и обошла конкуренток. "Серебро" досталось японской фигуристке Каори Сакамото, "бронзу" завоевала ее соотечественница Ами Накай. Разница между призерами оказалась минимально.

Исторический момент для США и Алисы Лю

Эта победа стала первой для Америки в женском одиночном катании на Олимпиаде с 2002 года. Для американского фигурного катания успех Алисы Лю рассматривается как символ возвращения на вершину после двух десятилетий без золотых медалей в этой дисциплине. 

Алиса Лю
Алиса Лю во время выступления. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

На Играх-2026 спортсменка также приняла участие в командном турнире и внесла вклад в итоговый результат сборной США. До Милана Лю уже имела опыт выступления на Олимпиаде 2022 года в Пекине, где заняла седьмое место, а также титулы чемпионки мира и победительницы Финала Гран-при.

Ранее Лю становилась двукратной чемпионкой США, а на юниорском уровне входила в число призеров мировых стартов. Она известна как одна из первых американских фигуристок, стабильно исполнявших сложные элементы, включая тройной аксель и четверные прыжки на международных турнирах. 

Алиса Лю
Алиса Лю с олимпийским "золотом". Фото: Reuters/Claudia Greco

Победа в Милане закрепила за Алисой Лю статус одного из главных лиц современного женского фигурного катания. Но этого результат могли и не быть. 

Кто такая Алиса Лю 

Отец молодой спортсменки, Артур Лю, родился в Китае и в молодом возрасте переехал в США, где получил юридическое образование и начал работать адвокатом в Калифорнии. Он воспитывал пятерых детей как единственный родитель. Алиса — старшая в семье. Все дети появились на свет с помощью суррогатного материнства. Семья проживала в Кловисе, штат Калифорния, где Алиса начала заниматься фигурным катанием в раннем возрасте. 

Алиса Лю
Алиса Лю в обычной жизни. Фото: instagram.com/alysaxliu/

Тренировочный процесс Лю проходил в Калифорнии под руководством местных специалистов, позже она работала с известными тренерами на национальном уровне. Уже в подростковом возрасте она выиграла чемпионат США и стала одной из самых молодых победительниц турнира в истории. В 2022 году фигуристка объявила паузу в карьере, сосредоточившись на учебе, однако затем вернулась в спорт и завоевала титул чемпионки мира, а в 2026 году стала олимпийской чемпионкой. 

Напомним, олимпийский чемпион Жан Беленюк подробно рассказал о проблемах зимних видов спорта в Украине. 

Одним из главных событий на Олимпиаде в Италии станет финал мужского хоккейного турнира, участники уже известны. 

спорт Фигурное катание Олимпийские игры-2026 Олимпийская сборная США Алиса Лю
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации