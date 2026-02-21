Кто такая фигуристка Алиса Лю, которая удивила на Олимпиаде-2026

Алиса Лю на Играх в Милане. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Американская фигуристка Алиса Лю стала олимпийской чемпионкой 2026 года в женском одиночном катании. В Милане она сумела изменить расстановку сил после короткой программы и выйти на первое место по итогам произвольного проката.

Портал Новини.LIVE рассказывает историю спортсменки, которая приехала в Милан не за медалью, а просто "получить удовольствие".

После первого соревновательного дня Алиса Лю занимала третью позицию, однако в решающий вечер показала лучший результат в произвольной программе и обошла конкуренток. "Серебро" досталось японской фигуристке Каори Сакамото, "бронзу" завоевала ее соотечественница Ами Накай. Разница между призерами оказалась минимально.

Исторический момент для США и Алисы Лю

Эта победа стала первой для Америки в женском одиночном катании на Олимпиаде с 2002 года. Для американского фигурного катания успех Алисы Лю рассматривается как символ возвращения на вершину после двух десятилетий без золотых медалей в этой дисциплине.

Алиса Лю во время выступления. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

На Играх-2026 спортсменка также приняла участие в командном турнире и внесла вклад в итоговый результат сборной США. До Милана Лю уже имела опыт выступления на Олимпиаде 2022 года в Пекине, где заняла седьмое место, а также титулы чемпионки мира и победительницы Финала Гран-при.

Ранее Лю становилась двукратной чемпионкой США, а на юниорском уровне входила в число призеров мировых стартов. Она известна как одна из первых американских фигуристок, стабильно исполнявших сложные элементы, включая тройной аксель и четверные прыжки на международных турнирах.

Алиса Лю с олимпийским "золотом". Фото: Reuters/Claudia Greco

Победа в Милане закрепила за Алисой Лю статус одного из главных лиц современного женского фигурного катания. Но этого результат могли и не быть.

Кто такая Алиса Лю

Отец молодой спортсменки, Артур Лю, родился в Китае и в молодом возрасте переехал в США, где получил юридическое образование и начал работать адвокатом в Калифорнии. Он воспитывал пятерых детей как единственный родитель. Алиса — старшая в семье. Все дети появились на свет с помощью суррогатного материнства. Семья проживала в Кловисе, штат Калифорния, где Алиса начала заниматься фигурным катанием в раннем возрасте.

Алиса Лю в обычной жизни. Фото: instagram.com/alysaxliu/

Тренировочный процесс Лю проходил в Калифорнии под руководством местных специалистов, позже она работала с известными тренерами на национальном уровне. Уже в подростковом возрасте она выиграла чемпионат США и стала одной из самых молодых победительниц турнира в истории. В 2022 году фигуристка объявила паузу в карьере, сосредоточившись на учебе, однако затем вернулась в спорт и завоевала титул чемпионки мира, а в 2026 году стала олимпийской чемпионкой.

