Україна
Спортсменам из РФ не выдали обещанные телефоны на Олимпиаде

Спортсменам из РФ не выдали обещанные телефоны на Олимпиаде

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 12:51
МОК ограничил для россиян выдачу смартфонов на ОИ
Российский фигурист Петр Гуменник. Фото: Reuters

Представители России на зимних Играх-2026 в Италии не получили смартфоны, которые традиционно предоставляются участникам соревнований официальным партнером турнира. Некоторых российских спортсменов разозлила эта ситуация.

О ситуации сообщили в Международном олимпийском комитете, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ.

Россияне телефоны не получат

В МОК подтвердили, что распространение гаджетов для представителей отдельных стран ограничено из-за действующего законодательства. В заявлении не назвали конкретные государства, однако ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов заявлял, что атлеты из РФ не получили смартфонов.

Российский фигурист Петр Гуменник также рассказал, что остался без нового телефона, несмотря на поломку собственного устройства.

"Думал, что теперь точно дадут, но ничего не изменилось", — отметил фигурист.

В МОК подчеркнули, что все спортсмены имеют доступ к необходимым сервисам и информации о соревнованиях, которые обычно предоставляются через эти устройства. Комитет заверил, что ограничения не повлияли на участие атлетов в турнире.

Напомним, ранее известный менеджер разорвал связи с ФК "Днепр".

Также ранее Жан Беленюк рассказал, о проблемах Украины на зимней Олимпиаде.

Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
