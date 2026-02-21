Росіяни не отримали гаджети від спонсора ОІ-2026 — що відомо

Росіяни скаржаться, що не отримали смартфони, які дали іншим учасникам ОІ
Російські спортсмени на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії не отримали смартфони від офіційного партнера турніру. Ці пристрої традиційно входять до набору подарунків для всіх учасників змагань.
Про ситуацію повідомили у Міжнародному олімпійському комітеті, передає портал Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.
Росіяни телефони не отримають
У МОК підтвердили, що розповсюдження гаджетів для представників окремих країн обмежене через чинне законодавство. У заяві не назвали конкретні держави, однак раніше російський скі-альпініст Нікіта Філіппов заявляв, що атлети з РФ не отримали смартфонів.
Російський фігурист Петро Гуменник також розповів, що залишився без нового телефону, попри поломку власного пристрою.
"Думав, що тепер точно дадуть, але нічого не змінилося", — зазначив фігурист.
У МОК наголосили, що всі спортсмени мають доступ до необхідних сервісів і інформації про змагання, які зазвичай надаються через ці пристрої. Комітет запевнив, що обмеження не вплинули на участь атлетів у турнірі.
Нагадаємо, раніше відомий менеджер розірвав зв'язки з ФК "Дніпро".
Також раніше Жан Беленюк розповів, про проблеми України на зимовій Олімпіаді.
Читайте Новини.LIVE!