Росіяни не отримали гаджети від спонсора ОІ-2026 — що відомо

Російський фігурист Петро Гуменник. Фото: Reuters

Російські спортсмени на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії не отримали смартфони від офіційного партнера турніру. Ці пристрої традиційно входять до набору подарунків для всіх учасників змагань.

Про ситуацію повідомили у Міжнародному олімпійському комітеті, передає портал Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Росіяни телефони не отримають

У МОК підтвердили, що розповсюдження гаджетів для представників окремих країн обмежене через чинне законодавство. У заяві не назвали конкретні держави, однак раніше російський скі-альпініст Нікіта Філіппов заявляв, що атлети з РФ не отримали смартфонів.

Реклама

Російський фігурист Петро Гуменник також розповів, що залишився без нового телефону, попри поломку власного пристрою.

"Думав, що тепер точно дадуть, але нічого не змінилося", — зазначив фігурист.

Реклама

У МОК наголосили, що всі спортсмени мають доступ до необхідних сервісів і інформації про змагання, які зазвичай надаються через ці пристрої. Комітет запевнив, що обмеження не вплинули на участь атлетів у турнірі.

Нагадаємо, раніше відомий менеджер розірвав зв'язки з ФК "Дніпро".

Реклама

Також раніше Жан Беленюк розповів, про проблеми України на зимовій Олімпіаді.