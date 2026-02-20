Беленюк розповів, чому Україна невдало виступає на зимових Олімпіадах

Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Українські спортсмени стикаються з системними проблемами на зимових Олімпійських іграх. Команда досі не виграла жодної медалі і за наступні дні ці шанси стали ще менше.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк, передає портал Новини.LIVE.

Беленюк заявив, що зимові дисципліни історично не є базовими для країни. Додатковим фактором він вважає зміну поколінь у збірних, що впливає на стабільність результатів.

За словами Беленюка, попри скромні медальні показники, фінансування зимових видів спорту нині є одним із пріоритетних. Водночас ключовою проблемою залишається інфраструктура. Спортсмени змушені готуватися переважно за кордоном через відсутність належних умов в Україні.

"У нас велика країна, але немає фізично інфраструктури всередині держави, щоб надати всі необхідні умови спортсменам. Потрібні значні вливання у відбудову зруйнованих, у тому числі росіянами, об’єктів — льодових арен, баз для шорт-треку та хокею", — зазначив нардеп.

Беленюк наголосив, що без системних інвестицій у відновлення спортивних споруд досягти стабільного прогресу на зимових Іграх буде складно.

