Україна
Беленюк пояснив труднощі України на зимовій Олімпіаді

Беленюк пояснив труднощі України на зимовій Олімпіаді

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 23:59
Беленюк розповів, чому Україна невдало виступає на зимових Олімпіадах
Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Українські спортсмени стикаються з системними проблемами на зимових Олімпійських іграх. Команда досі не виграла жодної медалі і за наступні дні ці шанси стали ще менше.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому укаїнці не можуть вигравати на зимових Олімпіадах

Беленюк заявив, що зимові дисципліни історично не є базовими для країни. Додатковим фактором він вважає зміну поколінь у збірних, що впливає на стабільність результатів.

За словами Беленюка, попри скромні медальні показники, фінансування зимових видів спорту нині є одним із пріоритетних. Водночас ключовою проблемою залишається інфраструктура. Спортсмени змушені готуватися переважно за кордоном через відсутність належних умов в Україні.

"У нас велика країна, але немає фізично інфраструктури всередині держави, щоб надати всі необхідні умови спортсменам. Потрібні значні вливання у відбудову зруйнованих, у тому числі росіянами, об’єктів — льодових арен, баз для шорт-треку та хокею", — зазначив нардеп.

Беленюк наголосив, що без системних інвестицій у відновлення спортивних споруд досягти стабільного прогресу на зимових Іграх буде складно.

Зазначимо, що упродовж всього матчу, який проходив на жахливому за якістю газоні, команди разом з тренерами сперечалися через велику кількість фолів.

Нагадаємо, МПК покоментував рішення української делегації оголосити бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026.

Також раніше повідомлялося про проблеми зі здоров'ям в олімпійському селищі.

Верховна Рада Жан Беленюк олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
