Беленюк оценил перспективы Украины на зимних Олимпийских играх

Беленюк заявил о структурных проблемах зимнего спорта в Украине
Украина испытывает объективные сложности на зимних Олимпийских играх из-за отсутствия развитой спортивной базы и смены поколений в командах. Эти факторы напрямую отражаются на результатах атлетов.
Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, передает портал Новини.LIVE.
Почему украинцы не могут выигрывать на зимних Олимпиадах
Беленюк заявил, что зимние дисциплины исторически не являются базовыми для страны. Дополнительным фактором он считает смену поколений в сборных, что влияет на стабильность результатов.
По словам Беленюка, несмотря на скромные медальные показатели, финансирование зимних видов спорта сейчас является одним из приоритетных. В то же время ключевой проблемой остается инфраструктура. Спортсмены вынуждены готовиться преимущественно за рубежом из-за отсутствия надлежащих условий в Украине.
"У нас большая страна, но нет физически инфраструктуры внутри государства, чтобы предоставить все необходимые условия спортсменам. Нужны значительные вливания в восстановление разрушенных, в том числе россиянами, объектов — ледовых арен, баз для шорт-трека и хоккея", — отметил нардеп.
Беленюк отметил, что без системных инвестиций в восстановление спортивных сооружений достичь стабильного прогресса на зимних Играх будет сложно.
