Беленюк оценил перспективы Украины на зимних Олимпийских играх

Украина испытывает объективные сложности на зимних Олимпийских играх из-за отсутствия развитой спортивной базы и смены поколений в командах. Эти факторы напрямую отражаются на результатах атлетов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, передает портал Новини.LIVE.

Беленюк заявил, что зимние дисциплины исторически не являются базовыми для страны. Дополнительным фактором он считает смену поколений в сборных, что влияет на стабильность результатов.

По словам Беленюка, несмотря на скромные медальные показатели, финансирование зимних видов спорта сейчас является одним из приоритетных. В то же время ключевой проблемой остается инфраструктура. Спортсмены вынуждены готовиться преимущественно за рубежом из-за отсутствия надлежащих условий в Украине.

"У нас большая страна, но нет физически инфраструктуры внутри государства, чтобы предоставить все необходимые условия спортсменам. Нужны значительные вливания в восстановление разрушенных, в том числе россиянами, объектов — ледовых арен, баз для шорт-трека и хоккея", — отметил нардеп.

Беленюк отметил, что без системных инвестиций в восстановление спортивных сооружений достичь стабильного прогресса на зимних Играх будет сложно.

