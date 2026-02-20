Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Беленюк заявил о структурных проблемах зимнего спорта в Украине

Беленюк заявил о структурных проблемах зимнего спорта в Украине

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 23:59
Беленюк оценил перспективы Украины на зимних Олимпийских играх
Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Украина испытывает объективные сложности на зимних Олимпийских играх из-за отсутствия развитой спортивной базы и смены поколений в командах. Эти факторы напрямую отражаются на результатах атлетов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему украинцы не могут выигрывать на зимних Олимпиадах

Беленюк заявил, что зимние дисциплины исторически не являются базовыми для страны. Дополнительным фактором он считает смену поколений в сборных, что влияет на стабильность результатов.

По словам Беленюка, несмотря на скромные медальные показатели, финансирование зимних видов спорта сейчас является одним из приоритетных. В то же время ключевой проблемой остается инфраструктура. Спортсмены вынуждены готовиться преимущественно за рубежом из-за отсутствия надлежащих условий в Украине.

"У нас большая страна, но нет физически инфраструктуры внутри государства, чтобы предоставить все необходимые условия спортсменам. Нужны значительные вливания в восстановление разрушенных, в том числе россиянами, объектов — ледовых арен, баз для шорт-трека и хоккея", — отметил нардеп.

Беленюк отметил, что без системных инвестиций в восстановление спортивных сооружений достичь стабильного прогресса на зимних Играх будет сложно.

Отметим, что на протяжении всего матча, который проходил на ужасном по качеству газоне, команды вместе с тренерами спорили из-за большого количества фолов.

Напомним, МПК покомментировал решение украинской делегации объявить бойкот церемонии открытия Паралимпийских игр-2026.

Также ранее сообщалось о проблемах со здоровьем в олимпийской деревне.

Верховная Рада Жан Беленюк олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации