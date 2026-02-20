Окіпнюк завершив Олімпіаду-2026 на 10-му місці

Олександр Окіпнюк. Фото: Reuters

На зимових Олімпійських іграх-2026 розіграли медалі у чоловічій лижній акробатиці. Україну у фіналі представляв Олександр Окіпнюк, який у підсумку посів 10-те місце.

Падіння Олександра Окіпнюка. Фото: Reuters

Окіпнюк міг бути вище

Окіпнюк упевнено подолав кваліфікацію, набравши 112,67 бала. У фіналі 12 спортсменів боролися за шість путівок до суперфіналу, де визначалися призери.

У першій фінальній спробі українець виконав стрибок зі складністю 5,000, який судді оцінили у 101,00 бала. Цього виявилося недостатньо для потрапляння до топ-6. Друга спроба передбачала підвищення складності до 5,100, однак приземлення вийшло неточним — 92,31 бала і завершення боротьби за медалі.

Олімпійським чемпіоном став китаєць Сіньді Ван, який у суперфіналі набрав 132,60 бала. Срібло виборов швейцарець Ное Рот, бронзу — ще один представник Китаю Лі Тіанма.

Для Окіпнюка це другий фінал на Олімпіаді: у Пекіні-2022 він посів дев’яте місце.

