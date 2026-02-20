Україна завершила ОІ мас-стартом у біатлоні — чи є медалі

Віталій Мандзин на трасі Антхольця. Фото: Reuters

Чоловічий масстарт став завершальною гонкою для збірної України з біатлону на Олімпійських іграх-2026. У перегонах взяли участь 30 спортсменів — половина відібралася за рейтингом Кубка світу, інші — за результатами самих Ігор.

Україну в гонці представили Віталій Мандзин та Дмитро Підручний, повідомив портал Новини.LIVE.

Віталій Мандзин на стрільбищі. Фото: Reuters

Як українці пробігли гонку

Мандзин, для якого ця гонка стала дебютним масстартом на Олімпіаді, чисто відпрацював першу стрільбу і тримався в групі лідерів. Після другого рубежу він ішов сьомим. Попри два штрафні кола на третій стрільбі, українець зберіг позицію в топ-8 завдяки промахам суперників.

Вирішальною стала заключна стрільба — три штрафні кола не дозволили боротися за медалі, однак Мандзин утримав місце в десятці та фінішував 10-м із відставанням 2:30,7.

Підручний уже на першому рубежі заробив два штрафні кола і надалі відігрував позиції. У підсумку він став 17-м.

Олімпійським чемпіоном став норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль, який пройшов усі чотири рубежі без промахів. Срібло здобув Штурла Легрейд, бронзу — Кантен Фійон-Має.

Нагадаємо, перед Паралімпійськими іграми-2026 Україна втягнута в скандал через росіян та білорусів.

Також відомо, що в олімпійському селищі почалася правжня епідемія.