Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Мандзин показав найкращий результат в кар'єрі в мас-старті на ОІ-2026

Мандзин показав найкращий результат в кар'єрі в мас-старті на ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 18:59
Україна завершила ОІ мас-стартом у біатлоні — чи є медалі
Віталій Мандзин на трасі Антхольця. Фото: Reuters

Чоловічий масстарт став завершальною гонкою для збірної України з біатлону на Олімпійських іграх-2026. У перегонах взяли участь 30 спортсменів — половина відібралася за рейтингом Кубка світу, інші — за результатами самих Ігор.

Україну в гонці представили Віталій Мандзин та Дмитро Підручний, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Виталий Мандзын бежит масс-старт
Віталій Мандзин на стрільбищі. Фото: Reuters

Як українці пробігли гонку

Мандзин, для якого ця гонка стала дебютним масстартом на Олімпіаді, чисто відпрацював першу стрільбу і тримався в групі лідерів. Після другого рубежу він ішов сьомим. Попри два штрафні кола на третій стрільбі, українець зберіг позицію в топ-8 завдяки промахам суперників.

Вирішальною стала заключна стрільба — три штрафні кола не дозволили боротися за медалі, однак Мандзин утримав місце в десятці та фінішував 10-м із відставанням 2:30,7.

Підручний уже на першому рубежі заробив два штрафні кола і надалі відігрував позиції. У підсумку він став 17-м.

Олімпійським чемпіоном став норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль, який пройшов усі чотири рубежі без промахів. Срібло здобув Штурла Легрейд, бронзу — Кантен Фійон-Має.

Нагадаємо, перед Паралімпійськими іграми-2026 Україна втягнута в скандал через росіян та білорусів.

Також відомо, що в олімпійському селищі почалася правжня епідемія.

Біатлон Дмитро Підручний Збірна України з біатлону олімпіада Віталій Мандзин Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації