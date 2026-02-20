Видео
Видео

Главная Олимпиада Украинские биатлонисты завершили Олимпиаду лучшей гонкой на турнире

Украинские биатлонисты завершили Олимпиаду лучшей гонкой на турнире

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 18:59
Украина завершила ОИ масс-стартом в биатлоне - есть ли медали
Виталий Мандзын на трассе Антхольца. Фото: Reuters

Мужской масс-старт подвел итог выступлениям сборной Украины по биатлону на Олимпиаде-2026. В гонке участвовали 30 спортсменов, среди которых двое украинцев.

Украину в гонке представили Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Виталий Мандзын бежит масс-старт
Виталий Мандзын на стрельбище. Фото: Reuters

Как украинцы пробежали гонку

Мандзын, для которого эта гонка стала дебютным масстартом на Олимпиаде, чисто отработал первую стрельбу и держался в группе лидеров. После второго рубежа он шел седьмым. Несмотря на два штрафных круга на третьей стрельбе, украинец сохранил позицию в топ-8 благодаря промахам соперников.

Решающей стала заключительная стрельба — три штрафных круга не позволили бороться за медали, однако Мандзын удержал место в десятке и финишировал 10-м с отставанием 2:30,7.

Пидручный уже на первом рубеже заработал два штрафных круга и в дальнейшем отыгрывал позиции. В итоге он стал 17-м.

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль, который прошел все четыре рубежа без промахов. Серебро получил Штурла Легрейд, бронзу — Кантен Фийон-Мае.

Напомним, перед Паралимпийскими играми-2026 Украина втянута в скандал из-за россиян и белорусов.

Также известно, что в олимпийской деревне началась настоящая эпидемия.

