МПК відповів щодо бойкоту Україною Паралімпіади

Міжнародний паралімпійський комітет прокоментував інформацію про намір України бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026. У Києві вирішили піти на такий крок через допуск спортсменів з Росії та Білорусі під національною символікою.

Про це у відповіді на запит "Главкома" повідомив директор зі зв’язків із громадськістю МПК Крейг Спенс, передає портал Новини.LIVE.

Паралімпійська збірна України на церемонії відкриття ОІ-2022 в Пекіні. Фото: Getty Images

Що в МПК думають про заяву України

За словами Спенса, у МПК заявили, що перебувають у контакті з українською стороною.

"МПК веде регулярний діалог з Національним паралімпійським комітетом України. Їхня заява обговорюється всередині МПК", — заявив Спенс.

Раніше стало відомо, що шість російських і чотири білоруські спортсмени зможуть виступити на Паралімпіаді-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо під державними прапорами. У разі перемоги передбачене виконання національних гімнів.

Вперше рішення щодо росіян та білорусів з'явилося 4 лютого, але тоді розголос був не настільки гучним, як під час Олімпіади.

Паралімпійські ігри триватимуть з 6 по 15 березня 2026 року.

