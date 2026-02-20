Відео
Головна Олімпіада МПК відреагував на бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпійських ігор

МПК відреагував на бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпійських ігор

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 13:24
МПК відповів щодо бойкоту Україною Паралімпіади
Збірна України на церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні. Фото: Getty Images

Міжнародний паралімпійський комітет прокоментував інформацію про намір України бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026. У Києві вирішили піти на такий крок через допуск спортсменів з Росії та Білорусі під національною символікою.

Про це у відповіді на запит "Главкома" повідомив директор зі зв’язків із громадськістю МПК Крейг Спенс, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Паралимпийская сборная Украины
Паралімпійська збірна України на церемонії відкриття ОІ-2022 в Пекіні. Фото: Getty Images

Що в МПК думають про заяву України

За словами Спенса, у МПК заявили, що перебувають у контакті з українською стороною.

"МПК веде регулярний діалог з Національним паралімпійським комітетом України. Їхня заява обговорюється всередині МПК", — заявив Спенс.

Раніше стало відомо, що шість російських і чотири білоруські спортсмени зможуть виступити на Паралімпіаді-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо під державними прапорами. У разі перемоги передбачене виконання національних гімнів.

Вперше рішення щодо росіян та білорусів з'явилося 4 лютого, але тоді розголос був не настільки гучним, як під час Олімпіади.

Паралімпійські ігри триватимуть з 6 по 15 березня 2026 року.

Нагадаємо, на Олімпіаді сталася сенсація в жіночому одиночному фігурному катанні, оскільки росіянка програла.

Одна з найкрасивіших чемпіонок Олімпійських ігор-2026 покинула Італію на приватному літаку.

Італія Паралімпійські ігри Паралімпійська збірна України Паралімпіада-2026 Міжнародний паралімпійський комітет
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
