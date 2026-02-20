Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада В МПК прокомментировали позицию Украины по Играм с россиянами и белорусами

В МПК прокомментировали позицию Украины по Играм с россиянами и белорусами

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 13:24
МПК ответил по поводу бойкота Украиной Паралимпиады
Сборная Украины на церемонии открытия Паралимпийских игр-2022 в Пекине. Фото: Getty Images

Международный паралимпийский комитет дал официальный комментарий после сообщений о намерении Украины не участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026. В организации подтвердили, что ситуация обсуждается.

Об этом в ответе на запрос "Главкома" сообщил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс, передает портал Новости.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины на церемонии открытия ОИ-2022 в Пекине. Фото: Getty Images

Что в МПК думают о заявлении Украины

По словам Спенса, в МПК заявили, что находятся в контакте с украинской стороной.

"МПК ведет регулярный диалог с Национальным паралимпийским комитетом Украины. Их заявление обсуждается внутри МПК",- заявил Спенс.

Ранее стало известно, что шесть российских и четыре белорусских спортсмена смогут выступить на Паралимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо под государственными флагами. В случае победы предусмотрено исполнение национальных гимнов.

Впервые решение по россиянам и белорусам появилось 4 февраля, но тогда огласка была не столь громкой, как во время Олимпиады.

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года.

Напомним, на Олимпиаде произошла сенсация в женском одиночном фигурном катании, поскольку россиянка проиграла.

Одна из самых красивых чемпионок Олимпийских игр-2026 покинула Италию на частном самолете.

Италия Паралимпийские игры Паралимпийская сборная Украины Паралимпийские игры-2026 Международный паралимпийский комитет
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации