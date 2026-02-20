МПК ответил по поводу бойкота Украиной Паралимпиады

В МПК прокомментировали позицию Украины по Играм с россиянами и белорусами
Международный паралимпийский комитет дал официальный комментарий после сообщений о намерении Украины не участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026. В организации подтвердили, что ситуация обсуждается.
Об этом в ответе на запрос "Главкома" сообщил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс, передает портал Новости.LIVE.
Что в МПК думают о заявлении Украины
По словам Спенса, в МПК заявили, что находятся в контакте с украинской стороной.
"МПК ведет регулярный диалог с Национальным паралимпийским комитетом Украины. Их заявление обсуждается внутри МПК",- заявил Спенс.
Ранее стало известно, что шесть российских и четыре белорусских спортсмена смогут выступить на Паралимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо под государственными флагами. В случае победы предусмотрено исполнение национальных гимнов.
Впервые решение по россиянам и белорусам появилось 4 февраля, но тогда огласка была не столь громкой, как во время Олимпиады.
Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года.
Напомним, на Олимпиаде произошла сенсация в женском одиночном фигурном катании, поскольку россиянка проиграла.
Одна из самых красивых чемпионок Олимпийских игр-2026 покинула Италию на частном самолете.
Читайте Новини.LIVE!