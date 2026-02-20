МПК ответил по поводу бойкота Украиной Паралимпиады

Сборная Украины на церемонии открытия Паралимпийских игр-2022 в Пекине. Фото: Getty Images

Международный паралимпийский комитет дал официальный комментарий после сообщений о намерении Украины не участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026. В организации подтвердили, что ситуация обсуждается.

Об этом в ответе на запрос "Главкома" сообщил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс, передает портал Новости.LIVE.

Что в МПК думают о заявлении Украины

По словам Спенса, в МПК заявили, что находятся в контакте с украинской стороной.

"МПК ведет регулярный диалог с Национальным паралимпийским комитетом Украины. Их заявление обсуждается внутри МПК",- заявил Спенс.

Ранее стало известно, что шесть российских и четыре белорусских спортсмена смогут выступить на Паралимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо под государственными флагами. В случае победы предусмотрено исполнение национальных гимнов.

Впервые решение по россиянам и белорусам появилось 4 февраля, но тогда огласка была не столь громкой, как во время Олимпиады.

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года.

