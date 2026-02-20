Декілька відомих спортсменок захворіли на Олімпіаді-2026

Йонна Сундлінг після фінішу в Італії. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

У складі збірної Швеції з лижних гонок одразу кілька спортсменів зіткнулися з проблемами зі здоров’ям під час Олімпійських ігор 2026 року. Фріда Карлссон, Йонна Сундлінг та Едвін Ангер повідомили про ознаки нездужання.

Спортсменки відчувають занепад сил, але поки залишаються в Олімпійському селищі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Expressen.

Фріда Карлссон вранці відчула себе не найкращим чином і вирішила відмовитися від тренування. Представник команди підтвердив, що у спортсменки з'явилися легкі ознаки застуди, тому тренерський штаб вважав за краще не ризикувати її станом перед найближчими стартами.

Фріда Карлссон під час Ігор в Італії. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Під питанням участь у перегонах

Журналісти також повідомляють про проблеми з горлом у Йонни Сундлінг та Едвіна Ангера. У збірній наголошують, що ситуація перебуває під контролем медичного штабу, проте рішення про їхню участь у наступних перегонах ухвалять пізніше, виходячи з динаміки відновлення.

Фріда Карлссон на Олімпіаді-2026 розглядається як одна з головних претенденток на медалі в дистанційних перегонах, насамперед у скіатлоні та перегонах із роздільним стартом, де традиційно сильна на довгих відрізках.

Йонна Сундлінг входить до числа фаворитів у спринтерських дисциплінах та командному спринті, де раніше демонструвала стабільні результати на чемпіонатах світу та етапах Кубка світу. Обидві спортсменки також розраховують на боротьбу за нагороди в естафеті у складі збірної Швеції.

