Олимпийская сборная Швеции постарадала от вируса на Олимпиаде-2026

В Олимпийской деревне начала эпидемия — что известно
В сборной Швеции по лыжным гонкам возникли проблемы со здоровьем у сразу нескольких спортсменов на Олимпийских играх 2026 года. Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер сообщили о симптомах недомогания.
Спортсменки чувствуют упадок сил, но пока остаются в Олимпийской деревне, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Expressen.
Фрида Карлссон утром почувствовала себя не лучшим образом и решила отказаться от тренировки. Представитель команды подтвердил, что у спортсменки появились легкие признаки простуды, поэтому тренерский штаб предпочел не рисковать ее состоянием перед ближайшими стартами.
Под вопросом участие в гонках
Журналисты также сообщают о проблемах с горлом у Йонны Сундлинг и Эдвина Ангера. В сборной подчеркивают, что ситуация находится под контролем медицинского штаба, однако решение об их участии в следующих гонках будет принято позже, исходя из динамики восстановления.
Фрида Карлссон на Олимпиаде-2026 рассматривается как одна из главных претенденток на медали в дистанционных гонках, прежде всего в скиатлоне и гонке с раздельным стартом, где традиционно сильна на длинных отрезках.
Йонна Сундлинг входит в число фаворитов в спринтерских дисциплинах и командном спринте, где ранее демонстрировала стабильные результаты на чемпионатах мира и этапах Кубка мира. Обе спортсменки также рассчитывают на борьбу за награды в эстафете в составе сборной Швеции.
