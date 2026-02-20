Видео
Главная Олимпиада В Олимпийской деревне начала эпидемия — что известно

В Олимпийской деревне начала эпидемия — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 14:48
Олимпийская сборная Швеции постарадала от вируса на Олимпиаде-2026
Йонна Сундлинг после финиша в Италии. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

В сборной Швеции по лыжным гонкам возникли проблемы со здоровьем у сразу нескольких спортсменов на Олимпийских играх 2026 года. Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер сообщили о симптомах недомогания. 

Спортсменки чувствуют упадок сил, но пока остаются в Олимпийской деревне, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Expressen

Фрида Карлссон утром почувствовала себя не лучшим образом и решила отказаться от тренировки. Представитель команды подтвердил, что у спортсменки появились легкие признаки простуды, поэтому тренерский штаб предпочел не рисковать ее состоянием перед ближайшими стартами. 

Фрида Карлссон
Фрида Карлссон во время Игр в Италии. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Под вопросом участие в гонках

Журналисты также сообщают о проблемах с горлом у Йонны Сундлинг и Эдвина Ангера. В сборной подчеркивают, что ситуация находится под контролем медицинского штаба, однако решение об их участии в следующих гонках будет принято позже, исходя из динамики восстановления.

Фрида Карлссон на Олимпиаде-2026 рассматривается как одна из главных претенденток на медали в дистанционных гонках, прежде всего в скиатлоне и гонке с раздельным стартом, где традиционно сильна на длинных отрезках.

Йонна Сундлинг входит в число фаворитов в спринтерских дисциплинах и командном спринте, где ранее демонстрировала стабильные результаты на чемпионатах мира и этапах Кубка мира. Обе спортсменки также рассчитывают на борьбу за награды в эстафете в составе сборной Швеции. 

Италия спорт Олимпийские игры Милан вирус Лыжный спорт
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
