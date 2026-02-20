Видео
Україна
Окипнюк — единственный украинец в финале ОИ-2026 в лыжной акробатике

Окипнюк — единственный украинец в финале ОИ-2026 в лыжной акробатике

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 14:16
Олимпийские игры: Украинец Окипнюк вышел в финал акробатики
Александр Окипнюк во время выступления. Фото: Reuters

Мужская сборная Украины по лыжной акробатике выступила в квалификации Олимпиады-2026. В решающую стадию прошел только Александр Окипнюк, остальные украинцы завершили борьбу.

О результатах отбора сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Александр Окипнюк
Александр Окипнюк во время своей попытки. Фото: Reuters

Как украинцы выступили в квалификации

Из-за сложных погодных условий соревнования сначала перенесли со среды на четверг, а затем — на пятницу. Формат предусматривал два раунда: после первого шесть лучших автоматически проходили в финал, еще шесть определялись по итогам второй попытки.

В первом раунде Окипнюк выполнил прыжок Back Double Full-Full-Full, который судьи оценили в 112,67 балла. Этого хватило для шестого места и прямой путевки в финал.

Во второй попытке ни одному из украинцев не удалось подняться в проходную зону. Дмитрий Котовский был ближайшим к финалу, однако допустил ошибку на приземлении. Ян Гаврюк и Максим Кузнецов также не сумели улучшить свои позиции.

Лучший результат в квалификации показал представитель Китая Ли Тианма - 127,50 балла. Финал запланирован на 14:30.

Для Окипнюка это второй олимпийский финал в карьере — на Играх в Пекине-2022 он занял девятое место.

Напомним, на Олимпийских играх-2026 произошла сенсация в женском одиночном фигурном катании.

Яркая чемпионка Олимпийских игр-2026 по-королевски покинула Италию.

олимпиада Фристайл зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 лыжная акробатика Дмитрий Котовский Александр Окипнюк
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
