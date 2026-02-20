Окіпнюк вийшов у фінал акробатики на Олімпіаді-2026

Олександр Окіпнюк під час виступу. Фото: Reuters

Чоловіча збірна України виступила у кваліфікації лижної акробатики на зимових Олімпійських іграх-2026. Це був перший старт українців у дисципліні, оскільки попередні спроби переносили через хуртовину.

До фіналу пробився лише Олександр Окіпнюк, тоді як троє інших українців завершили виступ на стадії відбору, повідомив портал Новини.LIVE.

Олександр Окіпнюк під час своєї спроби. Фото: Reuters

Як українці виступили у кваліфікації

Через складні погодні умови змагання спочатку перенесли із середи на четвер, а згодом — на п’ятницю. Формат передбачав два раунди: після першого шість найкращих автоматично проходили до фіналу, ще шість визначалися за підсумками другої спроби.

У першому раунді Окіпнюк виконав стрибок Back Double Full-Full-Full, який судді оцінили у 112,67 бала. Цього вистачило для шостого місця та прямої путівки до фіналу.

У другій спробі жодному з українців не вдалося піднятися до прохідної зони. Дмитро Котовський був найближчим до фіналу, однак припустився помилки на приземленні. Ян Гаврюк і Максим Кузнєцов також не зуміли покращити свої позиції.

Найкращий результат у кваліфікації показав представник Китаю Лі Тіанма — 127,50 бала. Фінал запланований на 14:30.

Для Окіпнюка це другий олімпійський фінал у кар’єрі — на Іграх у Пекіні-2022 він посів дев’яте місце.

