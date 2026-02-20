Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада З чотирьох українців лише Окіпнюк вийшов у фінал акробатики на ОІ-2026

З чотирьох українців лише Окіпнюк вийшов у фінал акробатики на ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 14:16
Окіпнюк вийшов у фінал акробатики на Олімпіаді-2026
Олександр Окіпнюк під час виступу. Фото: Reuters

Чоловіча збірна України виступила у кваліфікації лижної акробатики на зимових Олімпійських іграх-2026. Це був перший старт українців у дисципліні, оскільки попередні спроби переносили через хуртовину.

До фіналу пробився лише Олександр Окіпнюк, тоді як троє інших українців завершили виступ на стадії відбору, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Александр Окипнюк
Олександр Окіпнюк під час своєї спроби. Фото: Reuters

Як українці виступили у кваліфікації

Через складні погодні умови змагання спочатку перенесли із середи на четвер, а згодом — на п’ятницю. Формат передбачав два раунди: після першого шість найкращих автоматично проходили до фіналу, ще шість визначалися за підсумками другої спроби.

У першому раунді Окіпнюк виконав стрибок Back Double Full-Full-Full, який судді оцінили у 112,67 бала. Цього вистачило для шостого місця та прямої путівки до фіналу.

У другій спробі жодному з українців не вдалося піднятися до прохідної зони. Дмитро Котовський був найближчим до фіналу, однак припустився помилки на приземленні. Ян Гаврюк і Максим Кузнєцов також не зуміли покращити свої позиції.

Найкращий результат у кваліфікації показав представник Китаю Лі Тіанма — 127,50 бала. Фінал запланований на 14:30.

Для Окіпнюка це другий олімпійський фінал у кар’єрі — на Іграх у Пекіні-2022 він посів дев’яте місце.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2026 сталася сенсація в жіночому одиночному фігурному катанні.

Яскрава чемпіонка Олімпійських ігор-2026 по-королевськи покинула Італію.

олімпіада Фристайл зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 лижна акробатика Дмитро Котовський Олександр Окіпнюк
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації