Окіпнюк вийшов у фінал акробатики на Олімпіаді-2026

Чоловіча збірна України виступила у кваліфікації лижної акробатики на зимових Олімпійських іграх-2026. Це був перший старт українців у дисципліні, оскільки попередні спроби переносили через хуртовину.
До фіналу пробився лише Олександр Окіпнюк, тоді як троє інших українців завершили виступ на стадії відбору, повідомив портал Новини.LIVE.
Як українці виступили у кваліфікації
Через складні погодні умови змагання спочатку перенесли із середи на четвер, а згодом — на п’ятницю. Формат передбачав два раунди: після першого шість найкращих автоматично проходили до фіналу, ще шість визначалися за підсумками другої спроби.
У першому раунді Окіпнюк виконав стрибок Back Double Full-Full-Full, який судді оцінили у 112,67 бала. Цього вистачило для шостого місця та прямої путівки до фіналу.
У другій спробі жодному з українців не вдалося піднятися до прохідної зони. Дмитро Котовський був найближчим до фіналу, однак припустився помилки на приземленні. Ян Гаврюк і Максим Кузнєцов також не зуміли покращити свої позиції.
Найкращий результат у кваліфікації показав представник Китаю Лі Тіанма — 127,50 бала. Фінал запланований на 14:30.
Для Окіпнюка це другий олімпійський фінал у кар’єрі — на Іграх у Пекіні-2022 він посів дев’яте місце.
