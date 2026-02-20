Окипнюк финишировал 10-м в финале ОИ-2026

Александр Окипнюк. Фото: Reuters

Мужской финал лыжной акробатики на Олимпиаде-2026 прошел без медалей для украинских фристайлистов. Александр Окипнюк завершил соревнования лишь на десятом месте.

О результате выступления сообщил портал Новини.LIVE.

Падение Александра Окипнюка. Фото: Reuters

Окипнюк мог быть выше

Окипнюк уверенно преодолел квалификацию, набрав 112,67 балла. В финале 12 спортсменов боролись за шесть путевок в суперфинал, где определялись призеры.

В первой финальной попытке украинец выполнил прыжок со сложностью 5,000, который судьи оценили в 101,00 балла. Этого оказалось недостаточно для попадания в топ-6. Вторая попытка предусматривала повышение сложности до 5,100, однако приземление получилось неточным — 92,31 балла и завершение борьбы за медали.

Олимпийским чемпионом стал китаец Синьди Ван, который в суперфинале набрал 132,60 балла. Серебро завоевал швейцарец Ноэ Рот, бронзу — еще один представитель Китая Ли Тианма.

Для Окипнюка это второй финал на Олимпиаде: в Пекине-2022 он занял девятое место.

