США и Канада разыграют золото Олимпиады в хоккее

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в Милане вышел на решающую стадию. В финале встретятся сборные США и Канады.

Канадцы с рекордом Макдэвида идут дальше

Сборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале, проигрывая 0:2. Матч получился напряженным и решился исход лишь в третьем периоде.

В первой двадцатиминутке финны реализовали большинство: после выигранного Ахо вбрасывания Рантанен точно бросил в дальнюю "девятку". Во втором периоде команда Суоми отличилась уже в меньшинстве — Хаула убежал в контратаку и удвоил преимущество. Канадцы отыграли одну шайбу еще до перерыва: после передачи Коннора Макдэвида и наброса Кейла Макара Сэм Райнхарт переправил шайбу в ворота.

В третьем периоде Канада усилила давление. Ши Теодор сравнял счет дальним броском, а решающим стал гол Нейтана Маккиннона после удаления Микколы. Челендж финнов на офсайд успеха не принес, а впоследствии они остались в меньшинстве из-за неудачного запроса. Финляндия сняла вратаря, однако спасти матч не смогла.

Макдэвид в этом поединке отдал две результативные передачи и набрал 13-е очко на турнире (2+10), установив рекорд Олимпийских игр среди игроков НХЛ. Он превзошел достижения Саку Койву и Теему Селянне, которые имели по 11 очков.

США ожидаемо прошли Словакию

Сборная США победила Словакию со счетом 6:2 на арене Santa Giulia.

Американцы активно начали встречу и постепенно нарастили преимущество. За команду США забросили Дилан Ларкин, Тейдж Томпсон, Джек Хьюз (дважды), Джек Айкел и Брэйди Ткачук.

Словаки ответили шайбами Юрая Слафковского и Павола Регенды, однако этого оказалось мало, чтобы навязать борьбу.

Таким образом, сборная США вышла в финал, где 22 февраля встретится с Канадой. Матч за бронзовые награды между Финляндией и Словакией состоится 21 февраля.

