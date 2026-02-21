Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Канада с рекордом Макдэвида вышла в финал Олимпиады, где сыграет с США

Канада с рекордом Макдэвида вышла в финал Олимпиады, где сыграет с США

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 08:17
США и Канада разыграют золото Олимпиады в хоккее
Коннор Макдэвид в матче против Финляндии. Фото: Reuters

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в Милане вышел на решающую стадию. В финале встретятся сборные США и Канады.

О результатах полуфиналов сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Канадцы с рекордом Макдэвида идут дальше

Сборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале, проигрывая 0:2. Матч получился напряженным и решился исход лишь в третьем периоде.

В первой двадцатиминутке финны реализовали большинство: после выигранного Ахо вбрасывания Рантанен точно бросил в дальнюю "девятку". Во втором периоде команда Суоми отличилась уже в меньшинстве — Хаула убежал в контратаку и удвоил преимущество. Канадцы отыграли одну шайбу еще до перерыва: после передачи Коннора Макдэвида и наброса Кейла Макара Сэм Райнхарт переправил шайбу в ворота.

В третьем периоде Канада усилила давление. Ши Теодор сравнял счет дальним броском, а решающим стал гол Нейтана Маккиннона после удаления Микколы. Челендж финнов на офсайд успеха не принес, а впоследствии они остались в меньшинстве из-за неудачного запроса. Финляндия сняла вратаря, однако спасти матч не смогла.

Макдэвид в этом поединке отдал две результативные передачи и набрал 13-е очко на турнире (2+10), установив рекорд Олимпийских игр среди игроков НХЛ. Он превзошел достижения Саку Койву и Теему Селянне, которые имели по 11 очков.

США ожидаемо прошли Словакию

Сборная США победила Словакию со счетом 6:2 на арене Santa Giulia.

Американцы активно начали встречу и постепенно нарастили преимущество. За команду США забросили Дилан Ларкин, Тейдж Томпсон, Джек Хьюз (дважды), Джек Айкел и Брэйди Ткачук.

Словаки ответили шайбами Юрая Слафковского и Павола Регенды, однако этого оказалось мало, чтобы навязать борьбу.

Таким образом, сборная США вышла в финал, где 22 февраля встретится с Канадой. Матч за бронзовые награды между Финляндией и Словакией состоится 21 февраля.

Напомним, Международный паралимпийский комитет прокомментировал решение Украины бойкотировать церемонию открытия ПИ-2026.

Также ранее нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал, почему Украине трудно на зимней Олимпиаде.

Хоккей олимпиада зимние виды спорта Сборная США по хоккею Сборная Канады по хоккею Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации