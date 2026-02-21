Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Канада з рекордом Макдевіда вийшла в фінал Олімпіади, де зіграє з США

Канада з рекордом Макдевіда вийшла в фінал Олімпіади, де зіграє з США

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 08:17
Хокейні збірні Канади та США вийшли у фінал Олімпіади
Коннор Макдевід у матчі проти Фінляндії. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані пройшли півфінали хокейного турніру у чоловіків. На цій стадії збірна Канади протистояла Фінляндії, а США грали зі Словаччиною.

Про результати матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Канадці з рекордом Макдевіда йдуть далі

Збірна Канади обіграла Фінляндію в півфіналі, програючи 0:2. Матч вийшов напруженим і вирішився в третьому періоді.

У першій двадцятихвилинці фінни реалізували більшість: після виграного Ахо вкидання Рантанен точно кинув у дальню "дев’ятку". У другому періоді команда Суомі відзначилася вже в меншості — Хаула втік у контратаку та подвоїв перевагу. Канадці відіграли одну шайбу ще до перерви: після передачі Коннора Макдевіда та набросу Кейла Макара Сем Райнхарт переправив шайбу у ворота.

У третьому періоді Канада посилила тиск. Ші Теодор зрівняв рахунок дальнім кидком, а вирішальним став гол Нейтана Маккіннона після вилучення Мікколи. Челендж фінів на офсайд успіху не приніс, а згодом вони залишилися в меншості через невдалий запит. Фінляндія зняла воротаря, однак врятувати матч не змогла.

Макдевід у цьому поєдинку віддав дві результативні передачі та набрав 13-те очко на турнірі (2+10), встановивши рекорд Олімпійських ігор серед гравців НХЛ. Він перевершив досягнення Саку Койву та Теему Селянне, які мали по 11 очок.

США очікувано пройшли Словаччину

Збірна США перемогла Словаччину з рахунком 6:2 на арені Santa Giulia.

Американці активно розпочали зустріч і поступово наростили перевагу. За команду США закинули Ділан Ларкін, Тейдж Томпсон, Джек Г’юз (двічі), Джек Айкел та Брейді Ткачук.

Словаки відповіли шайбами Юрая Слафковського та Павола Регенди, однак цього виявилося замало, щоб нав’язати боротьбу.

Таким чином, збірна США вийшла до фіналу, де 22 лютого зустрінеться з Канадою. Матч за бронзові нагороди між Фінляндією та Словаччиною відбудеться 21 лютого.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет прокоментував рішення України бойкотувати церемонію відкриття ПІ-2026.

Також раніше нардеп та олімпійський чемпіон Жан Беленюк рзповів, чому Україні важко на зимовій Олімпіаді.

Хокей олімпіада зимові види спорту Збірна США з хокею Збірна Канади з хокею Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації