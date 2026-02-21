Хокейні збірні Канади та США вийшли у фінал Олімпіади

Коннор Макдевід у матчі проти Фінляндії. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані пройшли півфінали хокейного турніру у чоловіків. На цій стадії збірна Канади протистояла Фінляндії, а США грали зі Словаччиною.

Канадці з рекордом Макдевіда йдуть далі

Збірна Канади обіграла Фінляндію в півфіналі, програючи 0:2. Матч вийшов напруженим і вирішився в третьому періоді.

У першій двадцятихвилинці фінни реалізували більшість: після виграного Ахо вкидання Рантанен точно кинув у дальню "дев’ятку". У другому періоді команда Суомі відзначилася вже в меншості — Хаула втік у контратаку та подвоїв перевагу. Канадці відіграли одну шайбу ще до перерви: після передачі Коннора Макдевіда та набросу Кейла Макара Сем Райнхарт переправив шайбу у ворота.

У третьому періоді Канада посилила тиск. Ші Теодор зрівняв рахунок дальнім кидком, а вирішальним став гол Нейтана Маккіннона після вилучення Мікколи. Челендж фінів на офсайд успіху не приніс, а згодом вони залишилися в меншості через невдалий запит. Фінляндія зняла воротаря, однак врятувати матч не змогла.

Макдевід у цьому поєдинку віддав дві результативні передачі та набрав 13-те очко на турнірі (2+10), встановивши рекорд Олімпійських ігор серед гравців НХЛ. Він перевершив досягнення Саку Койву та Теему Селянне, які мали по 11 очок.

США очікувано пройшли Словаччину

Збірна США перемогла Словаччину з рахунком 6:2 на арені Santa Giulia.

Американці активно розпочали зустріч і поступово наростили перевагу. За команду США закинули Ділан Ларкін, Тейдж Томпсон, Джек Г’юз (двічі), Джек Айкел та Брейді Ткачук.

Словаки відповіли шайбами Юрая Слафковського та Павола Регенди, однак цього виявилося замало, щоб нав’язати боротьбу.

Таким чином, збірна США вийшла до фіналу, де 22 лютого зустрінеться з Канадою. Матч за бронзові нагороди між Фінляндією та Словаччиною відбудеться 21 лютого.

