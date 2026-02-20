Відео
Лідер збірної Канади може не зіграти у півфіналі хокейного турніру

Дата публікації: 20 лютого 2026 11:13
Кросбі має проблеми зі здоров'ям перед півфіналом хокею на Олімпіаді
Сідні Кросбі відпочиває на льоду. Фото: Reuters/Marton Monus

Хокейна збірна Канади обережно сподівається на участь Сідні Кросбі в півфіналі Олімпіади 2026 року. Капітан команди зазнав травми, і його стан оцінюють перед вирішальним матчем.

Остаточне рішення про його готовність буде ухвалено ближче до матчу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.

Читайте також:

Головний тренер канадців Джон Купер підкреслив, що варіант повернення форварда виключати не можна. При цьому наставник дав зрозуміти, що медичний штаб не стане ризикувати здоров'ям 38-річного капітана заради одного матчу, навіть якщо на кону стоїть вихід у фінал турніру.

Сидни Кросби
Сідні Кросбі (праворуч) в атаці. Фото: Reuters/Geoff Burke

Рішення щодо Кросбі відкладено до останнього

Купер також зазначив, що не поспішає з призначенням нового капітана, оскільки Кросбі зберігає шанси зіграти в півфіналі. У чотирьох матчах Олімпіади-2026 досвідчений нападник уже набрав шість очок: закинув дві шайби та віддав чотири результативні передачі, залишаючись одним із ключових гравців збірної.

Півфінальний поєдинок між Канадою та Фінляндією відбудеться 20 лютого. Участь Кросбі в цій зустрічі може суттєво вплинути на розстановку сил у хокейному олімпійському турнірі, однак у штабі канадської команди наголошують, що остаточне слово залишиться за лікарями.

Нагадаємо, Ютта Лердам не стала чекати церемонії закриття Ігор в Італії та застрибнула в приватний літак свого зіркового нареченого.

Золоту медаль жіночого одиночного фігурного катання здобула Аліса Лю, розбавивши домінування спортсменок з Японії.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт Хокей Збірна Канади з хокею Олімпійські ігри-2026 Олімпійська збірна Канади Сідні Кросбі
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
