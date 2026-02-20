Видео
Главная Олимпиада Кросби может пропустить хоккейный полуфинал Олимпиады-2026

Кросби может пропустить хоккейный полуфинал Олимпиады-2026

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 11:13
Купер прокомментировал травму Кросби перед полуфиналом хоккея на ОИ-2026
Сидни Кросби отдыхает на льду. Фото: Reuters/Marton Monus

Сборная Канады по хоккею сохраняет осторожный оптимизм относительно участия Сидни Кросби в полуфинале Олимпиады-2026. Лидер команды получил повреждение.

Окончательное решение о его готовности будет принято ближе к матчу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic

Главный тренер канадцев Джон Купер подчеркнул, что вариант возвращения форварда исключать нельзя. При этом наставник дал понять, что медицинский штаб не станет рисковать здоровьем 38-летнего капитана ради одного матча, даже если на кону стоит выход в финал турнира. 

Сидни Кросби
Сидни Кросби (справа) в атаке. Фото: Reuters/Geoff Burke

Решение по Кросби отложено до последнего

Купер также отметил, что не спешит с назначением нового капитана, поскольку Кросби сохраняет шансы сыграть в полуфинале. В четырех матчах Олимпиады-2026 опытный нападающий уже набрал шесть очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, оставаясь одним из ключевых игроков сборной.

Полуфинальный поединок между Канадой и Финляндией состоится 20 февраля. Участие Кросби в этой встрече может существенно повлиять на расстановку сил в хоккейном олимпийском турнире, однако в штабе канадской команды подчеркивают, что окончательное слово останется за врачами. 

спорт Хоккей Сборная Канады по хоккею Олимпийские игры-2026 Олимпийская сборная Канады Сидни Кросби
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
