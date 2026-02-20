Купер прокомментировал травму Кросби перед полуфиналом хоккея на ОИ-2026

Кросби может пропустить хоккейный полуфинал Олимпиады-2026
Сборная Канады по хоккею сохраняет осторожный оптимизм относительно участия Сидни Кросби в полуфинале Олимпиады-2026. Лидер команды получил повреждение.
Окончательное решение о его готовности будет принято ближе к матчу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.
Главный тренер канадцев Джон Купер подчеркнул, что вариант возвращения форварда исключать нельзя. При этом наставник дал понять, что медицинский штаб не станет рисковать здоровьем 38-летнего капитана ради одного матча, даже если на кону стоит выход в финал турнира.
Решение по Кросби отложено до последнего
Купер также отметил, что не спешит с назначением нового капитана, поскольку Кросби сохраняет шансы сыграть в полуфинале. В четырех матчах Олимпиады-2026 опытный нападающий уже набрал шесть очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, оставаясь одним из ключевых игроков сборной.
Полуфинальный поединок между Канадой и Финляндией состоится 20 февраля. Участие Кросби в этой встрече может существенно повлиять на расстановку сил в хоккейном олимпийском турнире, однако в штабе канадской команды подчеркивают, что окончательное слово останется за врачами.
