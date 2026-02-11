Відео
Україна
Головна Олімпіада Вперше за 12 років на Олімпійських іграх зіграли гравці НХЛ

Вперше за 12 років на Олімпійських іграх зіграли гравці НХЛ

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 23:06
На ОІ-2026 хокеїсти НХЛ вперше зіграють після Сочі-2014
Матч Словакія — Фінляндія. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні відбувся перший матч чоловічого хокейного турніру. Збірна Словаччини протистояла команді Фінляндії.

У цій грі вперше за 12 років зіграли хокеїсти Національної хокейної ліги, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Словакия — Финляндия
Матч Словакія — Фінляндія. Фото: Reuters

НХЛ повернулася на Олімпійські ігри

На стадіоні "Арена Санта-Джулія" відбувся матч-відкриття групи B, у якому збірна Словаччини обіграла Фінляндію з рахунком 4:1.

Олімпіада-2026 стала першою за 12 років, де виступають хокеїсти НХЛ. Востаннє представники ліги грали на Іграх у Сочі-2014, коли збірна Канади здобула золото, перемігши у фіналі Швецію.

Словакия — Финляндия
Словацькі уболівальники. Фото: Reuters

Чоловічий хокейний турнір проходить з 11 до 22 лютого. У групі B, окрім Словаччини та Фінляндії, виступають Швеція та Італія. У групі А зіграють Канада, Чехія, Швейцарія та Франція. У групі C — США, Німеччина, Латвія та Данія.

Нагадаємо, раніше росіяни показали як проносять на арени свої препори, які заборонені МОК.

Чемпіон світу з боксу в хевівейті Олександр Усик розкрив історію про зйомки зі Сталоне.

НХЛ Хокей олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
