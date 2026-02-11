На ОИ-2026 хоккеисты НХЛ впервые сыграют после Сочи-2014

Матч Словакия — Финляндия. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине состоялся первый матч мужского хоккейного турнира. Сборная Словакии противостояла команде Финляндии.

В этой игре впервые за 12 лет сыграли хоккеисты Национальной хоккейной лиги, сообщает портал Новини.LIVE.

НХЛ вернулась на Олимпийские игры

На стадионе "Арена Санта-Джулия" состоялся матч-открытие группы B, в котором сборная Словакии обыграла Финляндию со счетом 4:1.

Олимпиада-2026 стала первой за 12 лет, где выступают хоккеисты НХЛ. Последний раз представители лиги играли на Играх в Сочи-2014, когда сборная Канады завоевала золото, победив в финале Швецию.

Словацкие болельщики. Фото: Reuters

Мужской хоккейный турнир проходит с 11 по 22 февраля. В группе B, кроме Словакии и Финляндии, выступают Швеция и Италия. В группе А сыграют Канада, Чехия, Швейцария и Франция. В группе C — США, Германия, Латвия и Дания.

