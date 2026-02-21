Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Нидерланды установили исторический рекорд на Олимпиаде-2026

Нидерланды установили исторический рекорд на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 11:04
Нидерланды установили рекорд по золоту на Олимпиаде-2026
Сборная Нидерланов по шорт-треку на церемонии награждения. Фото: Reuters/Claudia Greco

На зимней Олимпиаде-2026 года в Милане завершилась программа соревнований по шорт-треку. В заключительный день были разыграны два комплекта наград, в мужской эстафете на 5000 метров и в женском забеге на 1500 метров. 

Победу в эстафете одержала сборная Нидерландов, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:
Сборная Нидерланов по шорт-треку
Сборная Нидерланов празднует победу. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Квартет Мелле ван'т Ваута, Йенса ван'т Ваута, Бура Тена и Фрисо Эмонса в финале опередил команды Республики Корея и Италии, создав преимущество почти в четыре десятых секунды. Итоговое время нидерландцев составило 6:51.847. 

Ким Гил Ли
Кореянка Ким Гил Ли с золотой медалью. Фото: Reuters/Claudia Greco

Рекордный результат за два десятилетия

Для Нидерландов это "золото" стало пятым в шорттреке на нынешних Играх. Йенс ван'т Ваут оформил личный дубль, ранее победив на дистанциях 1000 и 1500 метров. В женском финале на 1500 метров золото выиграла представительница Республики Корея Ким Гил Ли с результатом 2:32.076. "Серебро" взяла Чхве Мин Джон, "бронза" оказалась у американки Коринн Стоддард. 

Шорт-трек на Олимпиаде-2026
Финальный мужской заезд. Фото: Reuters/Yara Nardi

Всего в Милане было разыграно девять комплектов наград в шорт-треке. В медальном зачете победила сборная Нидерландов с пятью золотыми медалями. Это лучший показатель для одной команды в этом виде спорта за последние двадцать лет. Больше выигрывала только Республика Корея на Олимпиаде 2006 года, когда взяла шесть золотых наград. 

Напомним, МПК жестко отреагировал на решение Украины не принимать участия в церемонии открытия Паралимпиады-2026. 

Одним из главных событий Олимпиады станет финал мужского хоккейного турнира, в котором примут участие команды США и Канады. 

спорт олимпиада Олимпийские игры-2026 Шорт-трек Олимпийская сборная Нидерландов
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации