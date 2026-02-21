Нидерланды установили рекорд по золоту на Олимпиаде-2026

Сборная Нидерланов по шорт-треку на церемонии награждения. Фото: Reuters/Claudia Greco

На зимней Олимпиаде-2026 года в Милане завершилась программа соревнований по шорт-треку. В заключительный день были разыграны два комплекта наград, в мужской эстафете на 5000 метров и в женском забеге на 1500 метров.

Победу в эстафете одержала сборная Нидерландов, сообщает портал Новини.LIVE.

Сборная Нидерланов празднует победу. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Квартет Мелле ван'т Ваута, Йенса ван'т Ваута, Бура Тена и Фрисо Эмонса в финале опередил команды Республики Корея и Италии, создав преимущество почти в четыре десятых секунды. Итоговое время нидерландцев составило 6:51.847.

Кореянка Ким Гил Ли с золотой медалью. Фото: Reuters/Claudia Greco

Рекордный результат за два десятилетия

Для Нидерландов это "золото" стало пятым в шорттреке на нынешних Играх. Йенс ван'т Ваут оформил личный дубль, ранее победив на дистанциях 1000 и 1500 метров. В женском финале на 1500 метров золото выиграла представительница Республики Корея Ким Гил Ли с результатом 2:32.076. "Серебро" взяла Чхве Мин Джон, "бронза" оказалась у американки Коринн Стоддард.

Финальный мужской заезд. Фото: Reuters/Yara Nardi

Всего в Милане было разыграно девять комплектов наград в шорт-треке. В медальном зачете победила сборная Нидерландов с пятью золотыми медалями. Это лучший показатель для одной команды в этом виде спорта за последние двадцать лет. Больше выигрывала только Республика Корея на Олимпиаде 2006 года, когда взяла шесть золотых наград.

