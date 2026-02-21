Відео
Нідерланди показали найкращий результат за 20 років на Олімпіаді

Нідерланди показали найкращий результат за 20 років на Олімпіаді

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 11:04
Нідерланди переписали історію шорттреку на Олімпійських Іграх
Збірна Нідерланів зі шорт-треку на церемонії нагородження. Фото: Reuters/Claudia Greco

На зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані завершилися змагання з шорттреку. В останній день турніру спортсмени розіграли два комплекти медалей — у чоловічій естафеті на 5000 метрів та у жіночій дистанції на 1500 метрів.

Перемогу в естафеті здобула збірна Нідерландів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Сборная Нидерланов по шорт-треку
Збірна Нідерланів святкує перемогу. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Квартет Мелле ван'т Ваута, Єнса ван'т Ваута, Бура Тена та Фрісо Емонса у фіналі випередив команди Республіки Корея та Італії, створивши перевагу майже в чотири десятих секунди. Підсумковий час нідерландців склав 6:51.847.

Ким Гил Ли
Кореянка Кім Гіл Лі із золотою медаллю. Фото: Reuters/Claudia Greco

Рекордний результат за два десятиліття

Для Нідерландів це "золото" стало п'ятим у шорттреку на нинішніх Іграх. Єнс ван'т Ваут оформив особистий дубль, раніше перемігши на дистанціях 1000 та 1500 метрів. У жіночому фіналі на 1500 метрів золото виграла представниця Республіки Корея Кім Гіл Лі з результатом 2:32.076. "Срібло" взяла Чхве Мін Джон, "бронза" виявилася в американки Корінн Стоддард.

Шорт-трек на Олимпиаде-2026
Фінальний чоловічий заїзд. Фото: Reuters/Yara Nardi

Загалом у Мілані було розіграно дев'ять комплектів нагород у шорт-треку. У медальному заліку перемогла збірна Нідерландів із п'ятьма золотими медалями. Це найкращий показник для однієї команди в цьому виді спорту за останні двадцять років. Більше вигравала тільки Республіка Корея на Олімпіаді 2006 року, коли взяла шість золотих нагород.

Нагадаємо, МПК жорстко відреагував на рішення України не брати участі в церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Однією з головних подій Олімпіади стане фінал чоловічого хокейного турніру, в якому візьмуть участь команди США та Канади.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
