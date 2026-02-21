Нідерланди переписали історію шорттреку на Олімпійських Іграх

Збірна Нідерланів зі шорт-треку на церемонії нагородження. Фото: Reuters/Claudia Greco

На зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані завершилися змагання з шорттреку. В останній день турніру спортсмени розіграли два комплекти медалей — у чоловічій естафеті на 5000 метрів та у жіночій дистанції на 1500 метрів.

Перемогу в естафеті здобула збірна Нідерландів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Збірна Нідерланів святкує перемогу. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Квартет Мелле ван'т Ваута, Єнса ван'т Ваута, Бура Тена та Фрісо Емонса у фіналі випередив команди Республіки Корея та Італії, створивши перевагу майже в чотири десятих секунди. Підсумковий час нідерландців склав 6:51.847.

Кореянка Кім Гіл Лі із золотою медаллю. Фото: Reuters/Claudia Greco

Рекордний результат за два десятиліття

Для Нідерландів це "золото" стало п'ятим у шорттреку на нинішніх Іграх. Єнс ван'т Ваут оформив особистий дубль, раніше перемігши на дистанціях 1000 та 1500 метрів. У жіночому фіналі на 1500 метрів золото виграла представниця Республіки Корея Кім Гіл Лі з результатом 2:32.076. "Срібло" взяла Чхве Мін Джон, "бронза" виявилася в американки Корінн Стоддард.

Фінальний чоловічий заїзд. Фото: Reuters/Yara Nardi

Загалом у Мілані було розіграно дев'ять комплектів нагород у шорт-треку. У медальному заліку перемогла збірна Нідерландів із п'ятьма золотими медалями. Це найкращий показник для однієї команди в цьому виді спорту за останні двадцять років. Більше вигравала тільки Республіка Корея на Олімпіаді 2006 року, коли взяла шість золотих нагород.

