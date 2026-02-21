Відео
Олімпійська чемпіонка зі США у фігурному катанні — хто така Аліса Лю

Олімпійська чемпіонка зі США у фігурному катанні — хто така Аліса Лю

Дата публікації: 21 лютого 2026 13:29
Історія Аліси Лю, яка стала першою чемпіонкою США з 2002 року
Аліса Лю на Іграх у Мілані. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Американська фігуристка Аліса Лю здобула золоту медаль Олімпіади-2026 в жіночому одиночному катанні. У Мілані вона піднялася з третьої позиції після короткої програми та очолила підсумковий протокол завдяки найкращому виступу в довільній програмі. 

Портал Новини.LIVE розповідає історію спортсменки, яка приїхала в Мілан не за медаллю, а просто "отримати задоволення".

Після першого змагального дня Аліса Лю посідала третю позицію, проте у вирішальний вечір показала найкращий результат у довільній програмі й обійшла конкуренток. "Срібло" дісталося японській фігуристці Каорі Сакамото, "бронзу" виборола її співвітчизниця Амі Накай. Різниця між призерами виявилася мінімальною.

Історичний момент для США та Аліси Лю

Ця перемога стала першою для Америки в жіночому одиночному катанні на Олімпіаді з 2002 року. Для американського фігурного катання успіх Аліси Лю розглядається як символ повернення на вершину після двох десятиліть без золотих медалей у цій дисципліні.

Алиса Лю
Аліса Лю під час виступу. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

На Іграх-2026 спортсменка також взяла участь у командному турнірі та зробила внесок у підсумковий результат збірної США. До Мілана Лю вже мала досвід виступу на Олімпіаді 2022 року в Пекіні, де посіла сьоме місце, а також титули чемпіонки світу і переможниці Фіналу Гран-прі.

Раніше Лю ставала дворазовою чемпіонкою США, а на юніорському рівні входила до числа призерів світових стартів. Вона відома як одна з перших американських фігуристок, які стабільно виконували складні елементи, включно з потрійним акселем та четверними стрибками на міжнародних турнірах.

Алиса Лю
Аліса Лю з олімпійським "золотом". Фото: Reuters/Claudia Greco

Перемога в Мілані закріпила за Алісою Лю статус одного з головних облич сучасного жіночого фігурного катання. Але цього результату могли й не бути.

Хто така Аліса Лю

Батько молодої спортсменки, Артур Лю, народився в Китаї і в молодому віці переїхав до США, де здобув юридичну освіту і почав працювати адвокатом у Каліфорнії. Він виховував п'ятьох дітей як єдиний батько. Аліса — старша в родині. Усі діти з'явилися на світ за допомогою сурогатного материнства. Сім'я проживала в Кловісі, штат Каліфорнія, де Аліса почала займатися фігурним катанням у ранньому віці.

Алиса Лю
Аліса Лю у звичайному житті. Фото: instagram.com/alysaxliu/

Тренувальний процес Лю проходив у Каліфорнії під керівництвом місцевих фахівців, пізніше вона працювала з відомими тренерами на національному рівні. Уже в підлітковому віці вона виграла чемпіонат США і стала однією з наймолодших переможниць турніру в історії. У 2022 році фігуристка оголосила паузу в кар'єрі, зосередившись на навчанні, проте згодом повернулася в спорт та завоювала титул чемпіонки світу, а 2026 року стала олімпійською чемпіонкою.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Жан Беленюк детально розповів про проблеми зимових видів спорту в Україні.

Однією з головних подій на Олімпіаді в Італії стане фінал чоловічого хокейного турніру, учасники вже відомі.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

спорт Фігурне катання Олімпійські ігри-2026 Олімпійська збірна США Аліса Лю
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
