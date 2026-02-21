Известной спортсменке на Олимпиаде попали коньком в лицо

Камила Селье на турнире. Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

На зимней Олимпиаде-2026 в Италии произошел серьезный инцидент во время забега на 1500 метров в шорт-треке. Польская спортсменка Камила Селье упала в повороте после контакта с соперницами.

В момент падения лезвие чужого конька попало ей в область лица, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Судьи немедленно остановили гонку, а медицинская бригада вышла на лед. Помощь оказывали прямо на арене, оградив место происшествия защитным экраном. Спортсменку вынесли на носилках, чтобы избежать дополнительной нагрузки и возможного ухудшения состояния.

Момент падения Камилы Селье. Фото: Reuters/Yara Nardi

Диагноз Камилы Селье

У 25-летней польской спортсменки выраженный отек глаза, из-за которого она не могла его открыть. Также был зафиксирован порез щеки, потребовавший наложения швов, и подозрение на повреждение скуловой кости и области под глазницей. После первичного осмотра на арене Камилу доставили в больницу для дополнительного обследования.

Предварительно сообщается, что глаз не получил критических повреждений, однако врачи продолжают наблюдение. Решение о сроках возвращения к тренировкам будет принято после полного обследования и консультаций с профильными специалистами.

Последствия травмы Камилы Селье. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Инцидент повлиял и на распределение мест в забеге Олимпиады-2026. По итогам рассмотрения эпизода одна из соперниц получила санкции за нарушение правил обгона. Организаторы подтвердили, что безопасность спортсменов остается приоритетом, однако в шорт-треке из-за высокой скорости и плотной борьбы подобные ситуации полностью исключить невозможно.

Камила Селье на своей свадьбе. Фото: instagram.com/kamila_sellier/

Камила Селье является многократной призеркой национальных первенств Польши и участницей этапов Кубка мира по шорт-треку. На Олимпиаде-2026 сборная Польши уже завоевала четыре медали: три "серебра" и одну "бронзу". Команда традиционно оказалась успешной в лыжных прыжках с трамплина и конькобежном спорте.

Напомним, история американской фигуристки Алисы Лю оказалась небанальной, а сама спортсменка восхитила болельщиков на Олимпиаде-2026.

В решающем матче мужского хоккейного турнира на Играх-2026 встретятся сборные США и Канады, которые являются непримиримыми соперниками.