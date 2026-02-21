Відео
Польську спортсменку Сельє госпіталізовано після травми на Олімпіаді

Дата публікації: 21 лютого 2026 16:41
Сельє отримала серйозну травму обличчя на Олімпіаді
Каміла Сельє на турнирі. Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Під час зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії у змаганнях із шорттреку на дистанції 1500 метрів трапився небезпечний епізод. Польська спортсменка Каміла Сельє втратила рівновагу в повороті після зіткнення з іншими учасницями забігу.

У момент падіння лезо чужого ковзана влучило їй у ділянку обличчя, повідомляє портал Новини.LIVE.

Судді негайно зупинили перегони, а медична бригада вийшла на лід. Допомогу надавали прямо на арені, захистивши місце події захисним екраном. Спортсменку винесли на ношах, щоб уникнути додаткового навантаження та можливого погіршення стану.

Камила Селье
Момент падіння Каміли Сельє. Фото: Reuters/Yara Nardi

Діагноз Каміли Сельє

У 25-річної польської спортсменки виражений набряк ока, через який вона не могла його відкрити. Також було зафіксовано поріз щоки, що вимагав накладення швів, і підозра на пошкодження виличної кістки та області під очницею. Після первинного огляду на арені Камілу доставили в лікарню для додаткового обстеження.

Попередньо повідомляється, що око не зазнало критичних ушкоджень, проте лікарі продовжують спостереження. Рішення про терміни повернення до тренувань буде ухвалено після повного обстеження та консультацій із профільними фахівцями.

Камила Селье
Наслідки травми Каміли Сельє. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Інцидент вплинув і на розподіл місць у забігу Олімпіади-2026. За підсумками розгляду епізоду одна з суперниць отримала санкції за порушення правил обгону. Організатори підтвердили, що безпека спортсменів залишається пріоритетом, однак у шорт-треку через високу швидкість та щільну боротьбу подібні ситуації повністю виключити неможливо. 

Камила Селье
Каміла Сельє на своєму весіллі. Фото: instagram.com/kamila_sellier/

Каміла Сельє є багаторазовою призеркою національних першостей Польщі та учасницею етапів Кубка світу зі шорт-треку. На Олімпіаді-2026 збірна Польщі вже завоювала чотири медалі: три "срібла" та одну "бронзу". Команда традиційно виявилася успішною в лижних стрибках із трампліну та ковзанярському спорті.

Нагадаємо, історія американської фігуристки Аліси Лю виявилася небанальною, а сама спортсменка захопила вболівальників на Олімпіаді-2026.

У вирішальному матчі чоловічого хокейного турніру на Іграх-2026 зустрінуться збірні США та Канади, які є непримиренними суперниками.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
