Головна Олімпіада Гераскевич спростував чутки про отримані після Олімпіади-2026 гроші

Гераскевич спростував чутки про отримані після Олімпіади-2026 гроші

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 15:17
Гераскевич пояснив, чи отримав 800 тисяч після Олімпіади-2026
Владислав Гераскевич на Олімпійських Іграх. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Український скелетоніст Владислав Гераскевич став однією з найпомітніших постатей зимової Олімпіади. Його ініціатива виступити у "шоломі пам’яті" викликала широкий резонанс у медіа та серед вболівальників, однак згодом Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про його відсторонення від змагань.

Гераскевич отримав визнання в Україні за свій вчинок, однак був змушений спростувати певні чутки, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Главком".

Історія набула широкого резонансу як в Україні, так і за кордоном. Кількість підписників Владислава Гераскевича в соціальних мережах за час Ігор-2026 зросла в кілька разів. Паралельно спортсмен брав участь у підготовці петиції до Кабінету міністрів України з вимогою санкцій щодо російських спортсменів, які підтримують війну. Згодом перелічені у зверненні особи потрапили під санкційні обмеження.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич демонструємо свій шолом. Фото: Reuters/Alina Smutko

Тиск і реакція Гераскевича

Після Олімпіади у спортсмена зберігається напружений графік. Він визнає, що емоційний стан залишається складним, а відновлення дається непросто. У публічному просторі також поширювалися повідомлення та звинувачення, які Гераскевич пов'язує з діяльністю ботоферм.

"Досить важкий емоційний стан у мене, але я намагаюся піти в роботу. Поки що, насправді, важкувато з цим. Я сплю не так багато... 5-6 годин на добу. Зараз я відчуваю, що є момент, коли ми можемо зробити щось дійсно корисне", — зізнався спортсмен.

Гераскевич заявив, що інформація про нібито отримані ним 800 тисяч доларів не відповідає дійсності. За його словами, такі кошти на його особисті рахунки не надходили. Спортсмен уточнив, що будь-які фінансові надходження спрямовуються до благодійного фонду, однак через чинні обмеження з боку МОК він поки що не може розкривати деталі та називати конкретні організації.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про секрет успіху Аліси Лю, яка захопила своїм виступом на Олімпіаді-2026.

У фіналі головного матчу хокейного турніру Ігор у Мілані зустрінуться збірні США та Канади, протистояння обіцяє бути безкомпромісним.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич Михайло Гераскевич
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
