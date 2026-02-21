Гераскевич рассказал правду о выплатах после Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич на Олимпийских Играх. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич стал одной из самых обсуждаемых фигур зимней Олимпиады. Его намерение выйти на старт в "шлеме памяти" привлекло внимание прессы и болельщиков, однако впоследствии спортсмен был отстранен от соревнований решением Международного олимпийского комитета.

Гераскевич получил признание в Украине за свой поступок, однако было вынужден опровергнуть определенные слухи, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Главком".

История получила широкий резонанс как в Украине, так и за рубежом. Количество подписчиков Владислава Гераскевича в социальных сетях за время Игр-2026 выросло в несколько раз. Параллельно спортсмен участвовал в подготовке петиции к Кабинету министров Украины с требованием санкций в отношении российских спортсменов, поддерживающих войну. Впоследствии перечисленные в обращении лица попали под санкционные ограничения.

Владислав Гераскевич демонстрируем свой шлем. Фото: Reuters/Alina Smutko

Давление и реакция Гераскевича

После Олимпиады у спортсмена сохраняется напряженный график. Он признает, что эмоциональное состояние остается сложным, а восстановление дается непросто. В публичном пространстве также распространялись сообщения и обвинения, которые Гераскевич связывает с деятельностью ботоферм.

"Довольно тяжелое эмоциональное состояние у меня, но я стараюсь уйти в работу. Пока, на самом деле, трудновато с этим. Я сплю не так много... 5-6 часов в сутки. Сейчас я чувствую, что есть момент, когда мы можем сделать что-то действительно полезное", — признался спортсмен.

Гераскевич заявил, что информация о якобы полученных им 800 тысячах долларов не соответствует действительности. По его словам, такие средства на его личные счета не поступали. Спортсмен уточнил, что любые финансовые поступления направляются в благотворительный фонд, однако из-за действующих ограничений со стороны МОК он пока не может раскрывать детали и называть конкретные организации.

