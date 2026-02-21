Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Гераскевич отреагировал на слухи о миллионах гривен за Олимпиаду-2026

Гераскевич отреагировал на слухи о миллионах гривен за Олимпиаду-2026

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 15:17
Гераскевич рассказал правду о выплатах после Олимпиады-2026
Владислав Гераскевич на Олимпийских Играх. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич стал одной из самых обсуждаемых фигур зимней Олимпиады. Его намерение выйти на старт в "шлеме памяти" привлекло внимание прессы и болельщиков, однако впоследствии спортсмен был отстранен от соревнований решением Международного олимпийского комитета.

Гераскевич получил признание в Украине за свой поступок, однако было вынужден опровергнуть определенные слухи, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Главком". 

Реклама
Читайте также:

История получила широкий резонанс как в Украине, так и за рубежом. Количество подписчиков Владислава Гераскевича в социальных сетях за время Игр-2026 выросло в несколько раз. Параллельно спортсмен участвовал в подготовке петиции к Кабинету министров Украины с требованием санкций в отношении российских спортсменов, поддерживающих войну. Впоследствии перечисленные в обращении лица попали под санкционные ограничения. 

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич демонстрируем свой шлем. Фото: Reuters/Alina Smutko

Давление и реакция Гераскевича 

После Олимпиады у спортсмена сохраняется напряженный график. Он признает, что эмоциональное состояние остается сложным, а восстановление дается непросто. В публичном пространстве также распространялись сообщения и обвинения, которые Гераскевич связывает с деятельностью ботоферм.

"Довольно тяжелое эмоциональное состояние у меня, но я стараюсь уйти в работу. Пока, на самом деле, трудновато с этим. Я сплю не так много... 5-6 часов в сутки. Сейчас я чувствую, что есть момент, когда мы можем сделать что-то действительно полезное", — признался спортсмен. 

Гераскевич заявил, что информация о якобы полученных им 800 тысячах долларов не соответствует действительности. По его словам, такие средства на его личные счета не поступали. Спортсмен уточнил, что любые финансовые поступления направляются в благотворительный фонд, однако из-за действующих ограничений со стороны МОК он пока не может раскрывать детали и называть конкретные организации.

Напомним, ранее мы рассказали о секрете успеха Алисы Лю, которая восхитила своим выступлением на Олимпиаде-2026. 

В финале главного матча хоккейного турнира Игр в Милане встретятся сборные США и Канады, противостояние обещает быть бескомпромиссным. 

спорт Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич Михаил Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации