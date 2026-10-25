Женщина чистит свою обувь. Фото: magnific

Дождь, лужи и грязь быстро оставляют следы на любимых ботинках, а после прогулки иногда появляются еще и белые разводы. Конечно, покупать отдельное средство из-за каждого пятна не хочется, поэтому некоторые ищут альтернативу среди обычных продуктов. Один из таких домашних способов — почистить гладкую кожу луком.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

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Как лук помогает почистить обувь

Звучит необычно, ведь лук мы привыкли использовать на кухне, а не для ухода за ботинками. Однако его сок советуют попробовать, если на гладкой коже появились небольшие поверхностные загрязнения. Рассчитывать на чудо не стоит, но для легких пятен такой эксперимент может оказаться интересным.

Для этого разрежьте луковицу пополам и аккуратно протрите загрязненный участок. Не нужно давить на кожу или долго водить луком по одному месту. Сначала проверьте реакцию материала на небольшом незаметном участке: если цвет изменился или остался след, от такой чистки лучше отказаться. После обработки протрите обувь чистой слегка влажной тканью, чтобы удалить остатки сока, а затем вытрите насухо. Учтите и запах: даже если пятно исчезнет, аромат лука может остаться на некоторое время.

Такой способ не подходит для замши, нубука и других материалов с ворсистой поверхностью. Осторожность нужна и с лакированной кожей, ведь ее покрытие можно повредить неудачной чисткой. Если ботинки дорогие или имеют деликатную отделку, лучше не экспериментировать с кухонными средствами.

Что делать с белыми пятнами после дождя

Осенью на обуви часто появляются белые полосы. Это могут быть следы соли, которой посыпают дороги, и обычной сухой тряпкой их не всегда удается удалить. Если оставить такие пятна надолго, соль может повредить кожу. Но сначала попробуйте очистить поверхность влажной тканью. Если следы не исчезают, воспользуйтесь средством для удаления соли, предназначенным именно для вашего типа обуви.

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Еще один домашний совет — смешать воду с уксусом в пропорции 1:1. Однако использовать такую смесь без предварительной проверки не стоит: кислота может изменить цвет кожи или повредить ее покрытие. Сначала протестируйте раствор на незаметном участке, а если не уверены в результате, выберите специальный очиститель.

И еще одна привычка, которая действительно помогает сохранить обувь, — не оставлять мокрые ботинки грязными до утра. После прогулки удалите налипшую грязь, протрите поверхность и дайте паре высохнуть естественным путем, подальше от батареи. Сильное нагревание может пересушить кожу и привести к трещинам.

В целом, лук — скорее необычный эксперимент, чем полноценная замена средствам для ухода. Если хочется проверить этот совет, начните с небольшого участка, а для регулярной чистки лучше иметь под рукой средство, разработанное для кожаной обуви.

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