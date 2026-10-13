Фольгу стали класть в обувь: для чего ее используют осенью и зимой

Фольга. Фото: magnific

Зимой ноги быстро мерзнут, особенно если у обуви тонкая подошва и холод от земли ощущается даже во время ходьбы. Один из способов немного уменьшить этот дискомфорт — положить под стельку кусок алюминиевой фольги. Это довольно оригинальное и, главное, действенное средство, которое поможет согреть ноги.

Об этом необычном методе расскажет Новини.LIVE со ссылкой на французское издание Maison&Travaux.

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Для чего понадобится обычная кухонная фольга

Ее нужно обрезать по форме стельки, положить на дно обуви блестящей стороной вверх, а затем накрыть стелькой, вернув ее на место.

Такой способ должен помочь уменьшить воздействие холода, поступающего от земли через подошву. Фольга также может отражать часть тепла от стопы обратно. По принципу действия это напоминает термоодеяло, поверхность которого помогает удерживать тепло тела.

Физиотерапевты объясняют, что блестящий слой фольги способен отражать часть теплового излучения обратно к стопе. Однако важен и воздушный слой между материалами, ведь он влияет на теплообмен.

В то же время алюминий хорошо проводит тепло, поэтому сам по себе не обеспечивает надежной защиты от холода. Результат зависит от того, как фольга взаимодействует с другими слоями и остается ли между ними воздух. В обуви с тонкой подошвой такой прием может немного уменьшить ощущение холода, но полноценную теплоизоляционную стельку он не заменит.

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Как еще уберечь ноги от холода

Не менее важно правильно подобрать носки. Изделия из мериносовой шерсти помогают удерживать тепло и отводить влагу. Если же ноги остаются во влажных носках, они мерзнут значительно быстрее. Обратите внимание и на размер обуви. Когда пара слишком тесная, пальцы сжимаются, а переносить холод становится сложнее. Поэтому обувь должна оставлять достаточно места для стоп.

Если стельку можно заменить, стоит рассмотреть специальный вариант с теплоизоляционным слоем. Он создает дополнительный барьер между ногой и холодной подошвой.

Когда ноги замерзли дома, можно сделать ванночку с теплой водой. А если приходится долго сидеть без движения, попробуйте немного походить или пошевелить пальцами ног. Даже такая простая активность поможет согреть стопы.

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