Детский шампунь может пригодиться для стирки одежды: об этом лайфхаке мало кто знает

Набор для купания. Фото: magnific

Детский шампунь обычно ассоциируется только с мытьем волос. Но на этом его возможности не заканчиваются. Профессиональные клинеры используют такое средство и для ухода за вещами, которые не стоит чистить агрессивной бытовой химией. То есть детский шампунь действительно может помочь при уходе за предметами, требующими деликатной очистки.

Как пишет Новини.LIVE со ссылкой на американское издание Martha Stewart.

Реклама

По словам специалистов, все дело в его составе. Детские шампуни содержат поверхностно-активные вещества (ПАВ) и имеют нейтральный уровень pH. Они помогают удалить кожный жир, пыль и другие повседневные загрязнения, но при этом действуют более деликатно, чем многие чистящие средства. Такой шампунь не повреждает тонкие волокна, не растворяет клеевые соединения и не оставляет агрессивных химических следов.

Где можно использовать детский шампунь

Косметические кисти и расчески

На кистях для макияжа со временем скапливаются остатки косметики и себум. Чтобы их очистить, достаточно растворить несколько капель детского шампуня в теплой воде. Кисть при этом не стоит погружать в воду полностью, ведь влага может повредить клей у основания ворса. После мытья щетину нужно отжать и оставить сохнуть на горизонтальной поверхности.

Читайте также:

Деликатные ткани

Детский шампунь также можно использовать для вещей из шелка, шерсти и одежды, которую разрешено стирать только вручную. Он может быть лучшим вариантом вместо агрессивного стирального средства. Небольшое количество шампуня нанесите на свежее пятно, осторожно вспеньте пальцами, а затем промойте ткань прохладной водой.

Мягкие игрушки

Плюшевые вещи, с которыми часто контактируют дети, также требуют деликатной очистки. Если на игрушке появились жирные пятна, разведите каплю детского шампуня в воде. Смочите в растворе салфетку из микрофибры и обработайте загрязненный участок точечно.

Для всех этих способов требуется совсем немного средства —достаточно 2–3 капель. В то же время детский шампунь не стоит воспринимать как замену дезинфицирующему средству. Его можно использовать именно там, где требуется мягкая очистка и нежелательно применять агрессивную бытовую химию.

Ранее мы писали о том, что пустая бутылка от шампуня еще может пригодиться после того, как средство закончилось. Прочный пластик и удобная форма позволяют превратить ее в несколько простых вещей для дома или дачи — главное, сначала хорошо вымыть флакон и высушить его.

Также Новини.LIVE сообщали, что шампунь — лишь часть ежедневного ухода за волосами, а их состояние зависит и от других привычек. Частота мытья, температура воды и фена, способ сушки и еще несколько простых вещей могут влиять на то, как выглядят волосы каждый день.