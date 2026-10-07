Что сделать с пустой бутылкой из-под шампуня: 6 идей для дома

Девушка держит баночки из-под шампуня. Фото: magnific

Пустой флакон от шампуня не обязательно сразу выбрасывать. Такая тара еще может пригодиться дома или на даче. Пластик достаточно прочный, а форма бутылок позволяет сделать из них простые и полезные вещи. Но прежде всего флакон нужно хорошо вымыть горячей водой с моющим средством. Затем его полностью высушивают. Так внутри не останется запаха шампуня или мыльного налета.

Более подробной информацией по этому поводу поделится Новини.LIVE со ссылкой на Radio Mitre.

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Что можно сделать из старых флаконов от шампуня

Горшок для небольшого растения

Для такого варианта понадобится нижняя часть бутылки. Верх отрезают, а в самом дне проделывают несколько отверстий для отвода воды. После этого можно положить внутрь небольшой слой камней и насыпать почву.

Органайзер для ванной

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У бутылки срезают одну из сторон, чтобы образовался кармашек. В него можно складывать зубные щетки, пасту или расчески. Для небольшой ванной комнаты такой вариант может стать удобным способом освободить немного места. Сам флакон по желанию можно украсить. Для этого подойдет декоративный скотч или краска.

Подставка для ручек и карандашей

Здесь все еще проще: достаточно обрезать бутылку ножницами до нужной высоты. Получится емкость для канцелярских принадлежностей. Если одной бутылки недостаточно для устойчивости, несколько таких заготовок можно соединить между собой. Еще один вариант — прикрепить их термоклеем к картонной или деревянной основе.

Подставка для телефона

В корпусе флакона можно вырезать наклонный кармашек по размеру телефона. Внизу нужно оставить место для зарядного кабеля. При разметке стоит учесть длину провода: он не должен сильно перегибаться. Сам телефон должен надежно держаться в вырезанной части.

Емкость для прищепок

Для этого в передней части бутылки проделывают широкое отверстие, через которое будет удобно доставать прищепки. Если оставить ручку или горлышко флакона, готовую емкость можно повесить на бельевую веревку.

Мини-совок

Жесткий пластиковый флакон можно превратить в небольшую лопатку. Для этого на корпусе делают диагональный срез. Такой совок подойдет для пересадки цветов, набора земли или пересыпания сыпучих продуктов.

Ранее мы писали о том, что после 50 лет волосы могут становиться более сухими, тонкими и терять прежний объем, поэтому одного шампуня иногда бывает недостаточно. Увлажняющее средство помогает сухим прядям, а протеиновое поддерживает волосы, которым не хватает плотности, поэтому их можно чередовать в зависимости от состояния волос.

Также Новини.LIVE сообщали, что даже чистый свитер после нескольких месяцев в шкафу может начать пахнуть затхлостью. Во время носки на ткани остаются пот, кожный жир, косметика и пыль, а в закрытом шкафу этот запах со временем усиливается — однако вещь не всегда нужно сразу стирать.