Що зробити з порожньою пляшкою з-під шампуню: 6 ідей для дому

Дівчина тримає баночки від шампуню. Фото: magnific

Порожній флакон від шампуню не обов’язково одразу викидати. Така тара ще може знадобитися вдома або на дачі. Пластик досить міцний, а форма пляшок дозволяє зробити з них прості й корисні речі. Але насамперед флакон потрібно добре вимити гарячою водою з мийним засобом. Потім його повністю висушують. Так усередині не залишиться запаху шампуню чи мильного нальоту.

Більш детальною інформацією з цього приводу поділиться Новини.LIVE з посиланням на Radio Mitre.

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Що можна зробити зі старих флаконів від шампуню

Горщик для невеликої рослини

Для такого варіанту знадобиться нижня частина пляшки. Верх відрізають, а в самому дні роблять кілька отворів для відведення води. Після цього можна покласти всередину невеликий шар каменів і насипати ґрунт.

Органайзер для ванної

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У пляшки зрізають одну зі сторін, щоб утворилася кишенька. У неї можна складати зубні щітки, пасту або гребінці. Для невеликої ванної кімнати такий варіант може стати зручним способом звільнити трохи місця. Сам флакон за бажанням можна прикрасити. Для цього підійде декоративний скотч або фарба.

Підставка для ручок та олівців

Тут усе ще простіше: достатньо обрізати пляшку ножицями до потрібної висоти. Отримаєте ємність для канцелярії. Якщо однієї пляшки недостатньо для стійкості, кілька таких заготовок можна з’єднати між собою. Ще один варіант — прикріпити їх термоклеєм до картонної або дерев’яної основи.

Підставка для телефона

У корпусі флакона можна вирізати похилу кишеньку за розміром телефона. Внизу потрібно залишити місце для зарядного кабелю. Під час розмітки варто врахувати довжину дроту: він не має сильно перегинатися. Сам телефон повинен надійно триматися у вирізаній частині.

Ємність для прищіпок

Для цього з переднього боку пляшки роблять широкий отвір, через який буде зручно діставати прищіпки. Якщо залишити ручку або шийку флакона, готову ємність можна повісити на мотузку для білизни.

Міні-совок

Жорсткий пластиковий флакон можна перетворити на невелику лопатку. Для цього на корпусі роблять діагональний зріз. Такий совок підійде для пересадки квітів, набору землі або пересипання сипких продуктів.

Раніше ми писали про те, що після 50 років волосся може ставати сухішим, тоншим і втрачати колишній об’єм, тому одного шампуню іноді недостатньо. Зволожувальний засіб допомагає сухим пасмам, а протеїновий підтримує волосся, якому бракує щільності, тому їх можна чергувати залежно від стану пасом.

Також Новини.LIVE повідомляли, що навіть чистий светр після кількох місяців у шафі може почати пахнути затхлим. Під час носіння на тканині залишаються піт, шкірний жир, косметика та пил, а в закритій шафі цей запах з часом стає сильнішим — проте річ не завжди потрібно одразу прати.