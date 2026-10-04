Що робити, щоб волосся було гарним та здоровим: 5 порад для щоденного догляду

Дівчина з гарним волоссям. Фото: magnific

Стан волосся не завжди залежить від кількості баночок у ванній. На його вигляд і здоров’я можуть впливати звичайні щоденні звички — від того, як часто миємо голову, до температури фена. Трихологиня Ольга Понятовська розповіла про п’ять правил, які допоможуть переглянути домашній догляд і не створювати зайвого навантаження на волосся.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Styl Interia.

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Не мийте голову раз на тиждень

Мити волосся один раз на сім днів — не найкраща ідея. За словами фахівчині, робити це варто хоча б раз на три дні. Водночас універсального графіка немає: частоту миття потрібно підбирати з урахуванням особливостей шкіри голови. Під час процедури важливо гарно очистити саме корені.

На шкірі накопичуються шкірний жир, пил і залишки засобів для укладки, тому шампунь потрібно наносити насамперед на неї, а не розподіляти по всій довжині.

Обережніше з фарбуванням

Часті зміни кольору можуть позначатися на стані волосся, особливо коли йдеться про освітлення. Тому перед кардинальною зміною відтінку варто врахувати, що новий колір доведеться регулярно підтримувати. Постійний хімічний вплив здатен зробити волосся сухим і ламким. З часом воно може сильніше сіктися та втрачати міцність.

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Не ходіть довго з мокрим волоссям

Після миття не варто залишати волосся мокрим на тривалий час. Трихологиня радить починати сушіння приблизно через п’ять хвилин після миття, приділяючи увагу не лише довжині, а й шкірі голови. Спочатку волосся можна обережно промокнути рушником, не розтираючи його. Потім варто висушити феном за комфортної температури.

Рідше використовуйте гарячі інструменти

Плойка та випрямляч можуть пошкоджувати волосся через високу температуру. Тому користуватися ними краще не щодня. Коли без гарячої укладки не обійтися, перед нею потрібно наносити термозахисний засіб. Але навіть із ним часте використання стайлера може пересушувати волосся, тому такі процедури краще залишати для окремих випадків.

Додавайте пілінг для шкіри голови

Приблизно раз на 7–10 днів можна використовувати пілінг для шкіри голови. Він допомагає прибрати надлишок себуму, відмерлі клітини та залишки косметики. Такий засіб не підійде однаково всім. При чутливій шкірі або схильності до подразнення його потрібно підбирати дуже уважно.

Раніше ми писали про те, як повернути волоссю об’єм за кілька хвилин. Та навіть добре зроблена зачіска може швидко втратити форму через неправильну підготовку волосся або надлишок засобів. Є кілька простих моментів, які допомагають зберегти укладання до вечора.

Також Новини.LIVE повідомляли, що щоденні звички можуть впливати на стан волосся та шкіри голови. Пора року теж має значення: спека, сонце, мороз і сухе повітря змінюють умови, у яких перебувають пасма, тому зачіску краще підбирати з урахуванням сезону.