Волосся краще розпускати чи збирати: що обирати в різні сезони

Гарна зачіска. Фото: magnific

Погода змінюється протягом року, і волосся це відчуває. Влітку йому доводиться витримувати сонце та спеку, взимку — мороз на вулиці та сухе повітря в приміщеннях. Тому звичну зачіску теж варто час від часу змінювати. Ще одна річ, яку не варто залишати поза увагою, — стан шкіри голови.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на коментар експерта з догляду за волоссям Наталію Караваєву "1+1" , розповість про це детальніше.

Реклама

За її словами, невеликі білі лусочки не завжди говорять про захворювання. Причина може бути набагато простішою. Але бувають випадки, коли одним шампунем проблему не вирішити. Про те, які зачіски краще носити в різні пори року та коли лущення шкіри голови потребує уваги, пояснила колористка й експертка з догляду за волоссям Наталія Караваєва.

Чи можуть тугі хвости та пучки пошкоджувати волосся

Зачіска на кожен день залежить не лише від довжини волосся чи особистих уподобань. Має значення і погода. Восени, коли немає сильної спеки чи морозу, волосся можна частіше залишати розпущеним. Це також хороший варіант для тих, хто звик постійно збирати його у хвіст або пучок.

"Взимку кінці краще ховати під шапку, адже те, що залишається відкритим на морозі, швидше ламається", — зазначає Наталія Караваєва.

Читайте також:

Також є ще один фактор — опалення. На вулиці волосся стикається з холодом, а в приміщенні — із сухим теплим повітрям. Через це воно може ставати сухішим, а кінчики — ламатися. Тому постійно ходити з дуже тугим хвостом або пучком теж не варто. Краще чергувати такі зачіски з розпущеним волоссям і не затягувати його надто сильно.

Лущення шкіри голови: коли це не просто сухість

Невеликі білі частинки на волоссі або шкірі голови можуть з'явитися з різних причин. І за одним лише виглядом визначити їх походження неможливо.

Іноді справа може бути у догляді або накопиченні засобів на шкірі. Саме тому експертка радить не забувати про очищення шкіри голови. Пілінг можна використовувати приблизно раз на десять днів, якщо такий засіб підходить шкірі. Водночас лущення не варто одразу пов'язувати з грибковою інфекцією.

"За одним лише зовнішнім виглядом не можна точно визначити, чи це грибкова проблема, чи, наприклад, реакція шкіри на шампунь", — пояснює експертка.

Тому важливо дивитися не тільки на самі лусочки, а й на те, що відбувається зі шкірою голови загалом. Якщо лущення не минає, його стає більше, з'являються свербіж, почервоніння або інші незвичні відчуття, краще звернутися до лікаря. Самостійно купувати лікувальні засоби й намагатися вгадати причину проблеми не варто.

Як змінити догляд восени

Зміна сезону — зручний момент, щоб переглянути звичний догляд за волоссям. Не обов'язково повністю міняти всі засоби. Іноді достатньо врахувати погоду та те, як волосся реагує на неї.

Восени можна частіше носити розпущене волосся, влітку — збирати його та захищати від сонця, а взимку приділяти більше уваги кінчикам.

І ще один момент — шкіра голови. Разове лущення не привід для паніки. Але коли воно не зникає, посилюється або супроводжується свербежем і почервонінням, краще не маскувати проблему косметикою, а з'ясувати її причину у фахівця.

Раніше ми писали про те, що в Індії для домашнього догляду за волоссям використовують не лише олії та трави. Один із рецептів передбачає продукт, який зазвичай можна знайти на кухні, — з нього роблять маску для волосся та залишають на певний час перед миттям голови.

Також Новини.LIVE повідомляли, що волосся може відростати, але довжина при цьому буває майже не змінюється через обламані кінчики. Часто пасма пошкоджуються не під час фарбування чи гарячої укладки, а через звичайні дії після миття голови — наприклад, коли мокре волосся труть рушником або агресивно розчісують. Тому іноді варто переглянути деякі звички в догляді.