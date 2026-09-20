Чого не варто робити з волоссям після миття: поради експертки

Дівчина з гарним волоссям. Фото: magnific

Чому волосся ніби перестає рости? Іноді справа зовсім не в шампуні чи масці. Воно відростає, але кінчики постійно обламуються, тому довжина майже не змінюється. За словами експертки з догляду за волоссям Наталії Караваєвої, багато шкоди ми завдаємо пасмам самі. Причому звичайними діями після миття голови.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на 1+1.

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Як доглядати за волоссям після миття

Мокре волосся легко пошкодити. Воно стає важчим, сильніше розтягується і гірше переносить тертя. Саме тому після душу не потрібно одразу братися за щітку або щосили витирати голову. Рушник теж може стати проблемою. Коли ми активно натираємо ним волосся, пасма труться об тканину. Через це верхній шар волосини пошкоджується, а кінчики починають сіктися і обламуватися.

Та сама історія з розчісуванням. Не варто тягнути щіткою мокрі пасма, особливо коли вони збилися у вузлики. Спочатку краще обережно розібрати їх пальцями, а вже потім пройтися гребінцем або щіткою.

Окремо експертка радить звернути увагу на фен. Якщо сушити волосся дуже гарячим повітрям і не використовувати термозахист, воно поступово пересихає. Найбільше це помітно на кінчиках — вони стають тонкими, сухими та легко ламаються.

Не найкраща ідея — лягати спати одразу після душу. Вологі пасма всю ніч труться об подушку, через що плутаються і пошкоджуються. Вранці це може бути помітно під час розчісування.

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Тож іноді проблема з довжиною ховається не у відсутності хорошого догляду, а у звичайних звичках. Волосся не любить, коли його труть рушником, рвуть гребінцем або перегрівають феном. Якщо прибрати хоча б ці речі, кінчики матимуть менше причин обламуватися.

Раніше ми писали про те, що в Індії для догляду за волоссям використовують не лише готову косметику, а й звичайні продукти з кухні. Домашні маски там роблять із різних інгредієнтів, і один із таких рецептів може здивувати своїм складом.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мед можна використовувати не лише як продукт для їжі, а й у домашньому догляді за волоссям. Медова маска не змінить темне волосся на світле, але може трохи освіжити відтінок світлих пасом і надати їм золотистого тону.