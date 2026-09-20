Чего не стоит делать с волосами после мытья: советы эксперта

Девушка с красивыми волосами. Фото: magnific

Почему волосы как будто перестают расти? Иногда дело вовсе не в шампуне или маске. Они отрастают, но кончики постоянно ломаются, поэтому длина почти не меняется. По словам эксперта по уходу за волосами Натальи Караваевой, мы сами наносим прядям большой вред. Причем обычными действиями после мытья головы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на 1+1.

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Как ухаживать за волосами после мытья

Мокрые волосы легко повредить. Они становятся тяжелее, сильнее растягиваются и хуже переносят трение. Именно поэтому после душа не нужно сразу браться за расческу или изо всех сил вытирать голову. Полотенце тоже может стать проблемой. Когда мы активно натираем им волосы, пряди трутся о ткань. Из-за этого верхний слой волоса повреждается, а кончики начинают сечься и обламываться.

То же самое касается расчесывания. Не стоит тянуть щеткой по мокрым прядям, особенно когда они сбились в узелки. Сначала лучше осторожно распутать их пальцами, а уже потом пройтись расческой или щеткой.

Отдельно эксперт советует обратить внимание на фен. Если сушить волосы очень горячим воздухом и не использовать термозащиту, они постепенно пересыхают. Больше всего это заметно на кончиках — они становятся тонкими, сухими и легко ломаются.

Не лучшая идея — ложиться спать сразу после душа. Влажные пряди всю ночь трутся о подушку, из-за чего запутываются и повреждаются. Утром это может быть заметно при расчесывании.

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Поэтому иногда проблема с длиной кроется не в отсутствии хорошего ухода, а в обычных привычках. Волосы не любят, когда их трут полотенцем, рвут расческой или перегревают феном. Если исключить хотя бы эти факторы, у кончиков будет меньше причин обломаться.

Ранее мы писали о том, что в Индии для ухода за волосами используют не только готовую косметику, но и обычные продукты с кухни. Домашние маски там готовят из различных ингредиентов, и один из таких рецептов может удивить своим составом.

Также Новини.LIVE сообщали, что мед можно использовать не только в пищу, но и в домашнем уходе за волосами. Медовая маска не изменит цвет темных волос на светлый, но может немного освежить оттенок светлых прядей и придать им золотистый оттенок.