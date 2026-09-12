Какому типу волос требуется особое мытье: что нужно знать

Мытье волос. Фото: magnific

Локоны могут выглядеть очень эффектно даже после простого мытья головы и без длительной укладки. Но с ними легко получить совсем не тот результат, которого хотелось бы. Часто волосы пушатся, кончики торчат во все стороны, локоны распадаются, а блеск куда-то исчезает уже после первого же мытья.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет, что с этим можно сделать.

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Как мыть вьющиеся волосы

Шаг 1. Мойте только корни

Шампунь наносите на кожу головы, но длину не трогайте. Во время смывания пена сама пройдет по прядям и уберет остатки загрязнений. Шампунь подбирайте в зависимости от состояния кожи головы.

Если после мытья появляется ощущение стянутости, а волосы становятся жесткими, попробуйте другое средство.

Шаг 2. Используйте маску

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Пористым и осветленным локонам часто не хватает и плотности, и мягкости. Поэтому можно чередовать два типа масок.

Средства с протеинами, аминокислотами или гидролизованным кератином используют для поврежденных кончиков. Маски с маслами, в частности аргановым, жожоба или ши, придают волосам больше мягкости.

Не нужно пользоваться ими по строгому графику. Ориентируйтесь на состояние прядей: если после протеиновой маски они стали жесткими, сделайте перерыв; если питательное средство утяжеляет волосы — наносите меньше.

После маски нанесите кондиционер. Он сделает поверхность волос более гладкой и облегчит расчесывание. Расчесывать волосы удобно прямо в душе, пока на них есть кондиционер.

Шаг 3. Нанесите несмываемое средство

После душа не трите волосы полотенцем. Удалите лишнюю воду микрофиброй или хлопковой футболкой, просто промокнув пряди.

На влажные волосы нанесите крем или молочко для кудрей. Сухие кончики можно дополнительно обработать несколькими каплями масла.

Если сушите волосы феном, не забудьте о термозащите.

Шаг 4. Сушите локоны диффузором

После нанесения стайлинга сформируйте локоны руками и не трогайте их до высыхания. Диффузор используйте на низкой или средней температуре. Поднимайте пряди снизу вверх, не растрепывая их потоком воздуха.

Если после высыхания гель или мусс сделали волосы жесткими, сожмите локоны руками. Так они не потеряют форму.

Кудри не требуют сложной системы из десятков средств. Достаточно не пересушивать их во время мытья, использовать кондиционер и маску по мере необходимости, наносить средства по уходу на влажные волосы и бережно обращаться с локонами во время сушки.

Ранее мы писали о том, что делать, если корни быстро становятся жирными, а голову приходится мыть чуть ли не каждый день. На это влияют не только жара или тренировки — важен и состав шампуня, поэтому стоит обращать внимание на компоненты, которые помогают дольше сохранять свежесть волос.

Также Новини.LIVE сообщали, что касторовое масло используют для волос уже не первое десятилетие. Оно имеет густую текстуру и содержит рицинолевую кислоту, поэтому его применяют в уходе за сухими и поврежденными прядями.