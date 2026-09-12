Якому типу волосся потрібне особливе миття: що треба знати

Миття волосся. Фото: magnific

Кучері можуть мати дуже ефектний навіть простого миття голови і без довгої укладки. Але з ними легко отримати зовсім не той результат, якого хотілося би. Часто волосся пушиться, кінчики стирчать у різні боки, локон розпадається, а блиск кудись зникає після першого ж миття.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість, що з цим можна зробити.

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Як мити кучеряве волосся

Крок 1. Мийте тільки корені

Шампунь наносьте на шкіру голови, але довжину не чіпайте. Під час змивання піна сама пройде по пасмах і прибере залишки забруднень. Шампунь підбирайте за станом шкіри голови.

Якщо після миття з'являється відчуття стягнутості, а волосся стає жорстким, спробуйте інший засіб.

Крок 2. Використовуйте маску

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Пористим і освітленим кучерям часто бракує і щільності, і м'якості. Тому можна чергувати два типи масок.

Засоби з протеїнами, амінокислотами або гідролізованим кератином використовують для пошкодженої довжини. Маски з оліями, зокрема аргановою, жожоба чи ши, дають волоссю більше м'якості.

Не потрібно користуватися ними за суворим графіком. Орієнтуйтеся на стан пасом: якщо після протеїнової маски вони стали жорсткими, зробіть перерву; якщо поживний засіб обтяжує волосся — наносіть менше.

Після маски нанесіть кондиціонер. Він зробить поверхню волосся гладкішою та полегшить розплутування. Розчісувати кучері зручно прямо в душі, поки на них є кондиціонер.

Крок 3. Додайте незмивний засіб

Після душу не розтирайте волосся рушником. Приберіть зайву воду мікрофіброю або бавовняною футболкою, просто промокнувши пасма.

На вологе волосся нанесіть крем або молочко для кучерів. Сухі кінчики можна додатково обробити кількома краплями олії.

Якщо сушите волосся феном, не забудьте про термозахист.

Крок 4. Сушіть кучері дифузором

Після нанесення стайлінгу сформуйте локони руками та не чіпайте їх до висихання. Дифузор використовуйте на невисокій або середній температурі. Піднімайте пасма знизу вгору, не розтріпуючи їх потоком повітря.

Якщо після висихання гель або мус залишив волосся жорстким, стисніть локони руками. Так вони не втратять форму.

Кучері не потребують складної системи з десятків засобів. Достатньо не пересушувати їх під час миття, використовувати кондиціонер і маску за потреби, наносити догляд на вологе волосся та берегти локони під час сушіння.

Раніше ми писали про те, що робити, якщо корені швидко стають жирними, голову доводиться мити мало не щодня. На це впливають не лише спека чи тренування — важливий і склад шампуню, тому варто звертати увагу на компоненти, які допомагають довше зберігати свіжість волосся.

Також Новини.LIVE повідомляли, що рицинову олію використовують для волосся вже не перше десятиліття. Вона має густу текстуру й містить рицинолеву кислоту, тому її застосовують у догляді за сухими та пошкодженими пасмами.