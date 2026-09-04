Звідки взялася стрижка "Кобра" і який вигляд вона має на довгому волоссі

Стрижка довгого волосся. Фото: magnific

Якщо довжину волосся змінювати не хочеться, це не означає, що зачіска має роками залишатися однаковою. Для довгого волосся є чимало варіантів із шарами, але "Кобра" відрізняється тим, що основна довжина залишається майже недоторканою. Зміни починаються спереду — саме там стрижка набуває своєї форми.

Новини.LIVE розповість про стрижку, яка стала дуже популярною цього року.

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Який вигляд має трендова стрижка "Кобра"

У "Кобрі" відсутня різка межа між короткими та довгими пасмами. Волосся біля обличчя підстригають по діагоналі: найкоротші пасма доходять приблизно до підборіддя, а далі кожен наступний рівень стає довшим.

Стрижка "Кобра". Фото з Instagram

При цьому ззаду волосся залишається довгим, тому після стрижки не виникає відчуття, що довжини стало набагато менше. Спереду з’являються пасма, які можна окремо укладати, закручувати або просто залишати вільними.

Назву стрижки пов’язують із характерною формою пасом під час укладання. Коли окремі частини волосся підкручують і розкладають, вони утворюють вигнуті лінії, що нагадують рух змії.

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Кому підійде така форма

Густе волосся після "Кобри" стає легшим. З тонким волоссям ситуація інша. Тут важливо не зрізати надто багато шарів, інакше кінчики можуть здаватися ще тоншими. Краще зберегти більшу частину довжини щільною, а форму створити за рахунок передніх пасом.

Пряме, хвилясте й кучеряве волосся теж можна стригти за цією схемою. Просто на кожному типі результат буде різним.

Як укладати "Кобру"

Для простої укладки знадобляться фен і кругла щітка. Передні пасма можна підкрутити від обличчя, а волосся біля коренів трохи підняти.

Якщо хочеться більше хвиль — використовуйте плойку або праску й накручуйте не все волосся одразу, а окремі пасма. Так краще видно різницю між довжинами.

Гарна укладка. Фото з Instagram

"Кобра" не вимагає щоденного складного укладання. Якщо волосся саме по собі добре тримає форму, його можна просто висушити феном і залишити без додаткових маніпуляцій.

Раніше ми писали про те, в чому головна перевага butterfly cut. Вона дає змогу змінити форму зачіски, майже не забираючи довжину, а саму стрижку можна підлаштувати під різну густоту та текстуру.

Також Новини.LIVE повідомляли, що популярна біксі — це щось середнє між коротким піксі та бобом, але без різкого переходу в ультракоротку стрижку. Волосся залишають трохи довшим зверху й біля обличчя, завдяки чому вона має виграшний вигляд.