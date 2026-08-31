Стрижка, яка пережила моду на шеггі та каскад: чому її обирають знову

Дівчина з гарною зачіскою. Фото: magnific

Стрижка butterfly cut не випадково залишається популярною вже не перший сезон. Її легко адаптувати під довжину, густоту й текстуру волосся. Для класичної butterfly cut не потрібно суттєво скорочувати довжину, адже зміни відбуваються переважно у верхній частині зачіски та біля обличчя.

Новини.LIVE розповість про стрижку детальніше.

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Яка стрижка знову стала популярною

Головна риса butterfly cut — пасма різної довжини. Волосся біля обличчя підстригають коротше, а нижній шар залишають довгим. Завдяки цьому зачіска отримує форму, але довжина практично не змінюється. Під час укладання короткі пасма розходяться від обличчя. Саме ця форма нагадує крила метелика і дала назву стрижці.

Шари також додають волоссю руху. Пасма легше піднімаються біля коренів, а кінчики не виглядають важкими. За своєю формою butterfly cut нагадує поєднання кількох популярних тенденцій минулих років — пишних зачісок 70-х і багатошарових стрижок 90-х.

Кому підійде стрижка

Найпростіше отримати характерну форму на волоссі від плечей і нижче. Так майстру вистачає довжини, щоб створити помітний перепад між шарами.

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Втім, суворого правила немає. На коротшому волоссі теж можна зробити елементи butterfly cut, якщо правильно розподілити довжину. Наприклад, окремі шари можна додати до бобу.

Трендова стрижка на довге волосся. Фото з Instagram

Структура волосся теж не обмежує вибір. На тонких пасмах шари допомагають зробити зачіску пишнішою на вигляд. Густе волосся після такої стрижки стає легшим, а його форма — рухливішою.

Багато залежить від роботи майстра. Він може змінити довжину передніх пасом, кількість шарів і рівень, з якого вони починаються, щоб зачіска підкреслювала риси конкретної людини.

Який чубчик підібрати

Butterfly cut можна носити й без чубчика. Якщо ж хочеться його додати, варто врахувати форму обличчя.

Овальне обличчя. Тут вибір найширший. Можна носити прямий чубчик, легкий варіант із подовженими пасмами з боків або curtain bangs.

Тут вибір найширший. Можна носити прямий чубчик, легкий варіант із подовженими пасмами з боків або curtain bangs. Кругле обличчя. Подовжений чубчик, який спадає з боків, допомагає візуально витягнути контур.

Подовжений чубчик, який спадає з боків, допомагає візуально витягнути контур. Квадратне обличчя. Практична форма чубчика без чіткої геометричної лінії буде мати вдалий вигляд.

Практична форма чубчика без чіткої геометричної лінії буде мати вдалий вигляд. Серцеподібне обличчя. Чубчик-шторка або пасма, укладені набік, допомагають збалансувати ширший лоб.

Чубчик-шторка або пасма, укладені набік, допомагають збалансувати ширший лоб. Видовжене обличчя. Прямий чубчик може візуально зменшити довжину обличчя та змінити його пропорції.

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