Французька стрижка з 90-х повернулася в моду: її носять світові зірки

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: magnific

Стрижка "метелик", що була популярна у 90-х, знову стала актуальною в салонах і модних зйомках. Основна довжина при цьому залишається майже незмінною: перукар працює переважно з верхніми шарами та пасмами біля обличчя, створюючи легшу форму й додатковий об’єм.

Новини.LIVE з посиланням на ТСН розповість про цю стрижку все, що треба знати.

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Стрижка "метелик"

Назву легко зрозуміти, якщо зібрати волосся у хвіст. Довжина ховається назад, а короткі пасма залишаються з боків обличчя. Вони розходяться у різні боки та нагадують крила метелика.

Під час стрижки майстер знімає частину маси з верхнього шару. Волосся отримує більше руху, а довжина перестає лежати одним важким полотном. На тонких пасмах такий прийом допомагає створити відчуття густішого волосся.

Стрижка "метелик" на довге волосся. Фото з Instagram

Чому "метелик" знову став популярним

"Метелик" дозволяє зберегти довжину й водночас змінити форму зачіски. На тонкому волоссі коротші шари піднімаються біля коренів і створюють об’єм навколо обличчя. Густому волоссю багатошаровість допомагає позбутися відчуття важкої довжини.

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Укладати таку стрижку можна по-різному:

для прямого волосся достатньо висушити корені та підкрутити передні пасма від обличчя;

на хвилястому волоссі шари підкреслюють природну форму локонів, тому складного укладання часто не потрібно.

Саме передні пасма визначають форму зачіски. Якщо зробити їх короткими, образ вийде більш виразним. Довші пасма дадуть легший перехід і дозволять без проблем прибирати волосся у хвіст.

Стильна укладка стрижки "метелик". Фото з Instagram

Кому підійде стрижка "метелик"

Найкраще форма розкривається на волоссі нижче плечей. На коротшій довжині недостатньо простору для помітного переходу між верхніми та нижніми шарами.

Довжину передніх пасом підбирають з урахуванням рис обличчя. Для круглого обличчя пасма можна залишити нижче підборіддя, щоб не додавати ширини в зоні щік. Для витягнутого обличчя коротший шар можна розмістити ближче до вилиць.

Густе волосся потребує обережної роботи з шарами. Якщо зняти надто багато маси, кінці можуть здаватися надто тонкими та втратити форму. На тонкому волоссі, навпаки, перукар зазвичай залишає достатньо щільності в нижній частині, щоб довжина не була рідкою.

Раніше ми писали про те, які стрижки досить легкі в укладці. Мова про короткі стрижки, які зараз досить популярні. Їх легко адаптувати під будь-який вік.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час вибору стрижки не варто орієнтуватися тільки на тренди. В цьому питанні головну роль відіграє форма обличчя.