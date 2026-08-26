Найпопулярніша стрижка 2026 року: її часто просять у майстрів

Жіноча стрижка. Фото: magnific

Коротке волосся продовжує привертати увагу, але цього разу мова не про максимально коротку піксі. У центрі уваги опинилася біксі — стрижка на межі піксі та боба, яка вже знайома тим, хто пам'ятає моду 90-х. Тепер вона повернулася в оновленому вигляді. Біксі не належить до стрижок, які доводиться годинами укладати перед дзеркалом.

Новини.LIVE з посиланням на журнал Parade розповість про інші особливості цієї стрижки.

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Чому стрижка біксі так популярна

Назва біксі утворилася від поєднання двох слів — pixie та bob. Від піксі вона отримала коротку довжину, а від боба — більш витягнуту форму. У результаті волосся не обривається зовсім коротко на потилиці, але й до плечей не доходить.

Біксі. Фото з Instagram

Зазвичай пасма залишають довшими біля обличчя, а всередині роблять кілька шарів. Саме вони допомагають зберегти об'єм волосся. Це особливо добре працює на тонкому волоссі, яке після звичайного короткого зрізу може швидко втрачати форму.

Також біксі можна адаптувати під себе. Комусь підійде легкий чубчик, комусь — довші пасма з боків. Проділ теж не обов'язково носити одним способом: його можна зміщувати, змінюючи вигляд тієї самої стрижки.

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Біксі з чубчиком. Фото з Instagram

Чим біксі відрізняється від піксі та боба

Якщо коротко, піксі — це варіант для тих, хто готовий відмовитися від більшої частини довжини. Біксі залишає більше волосся, тому з нею простіше експериментувати: змінювати проділ, укладати чубчик або залишати пасма біля обличчя недбалими.

Боб, навпаки, зазвичай довший і має більш цілісний контур. У біксі форма менш сувора — багато залежить від шарів, текстури та того, як саме майстер оформить потилицю.

Єдине, про що варто пам'ятати, — біксі потребує регулярного оновлення. Коли шари відростають, характерна форма поступово зникає. Тому перед походом до майстра краще показати кілька фото бажаного результату й окремо обговорити довжину біля обличчя та на потилиці.

Раніше ми писали про те, що після 50 років не обов'язково коротко стригтися, щоб освіжити образ і додати волоссю візуального об'єму. Є стрижка "підкова", яка дає змогу зберегти довжину, зробити пасма пишнішими та не витрачати багато часу на укладання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що каскад уже не такий популярний, як раніше, а у 2027 році увагу модниць може привернути міксі. Це коротка стрижка з елементами піксі та маллета, яку можна носити по-різному.