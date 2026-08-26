Самая популярная стрижка 2026 года: ее часто просят у мастеров

Женская стрижка. Фото: magnific

Короткие волосы по-прежнему привлекают внимание, но на этот раз речь идет не о максимально короткой стрижке пикси. В центре внимания оказалась бикси — нечто среднее между пикси и бобом, уже знакомая тем, кто помнит моду 90-х. Теперь она вернулась в обновленном виде. Бикси не относится к стрижкам, которые приходится часами укладывать перед зеркалом.

Новини.LIVE со ссылкой на журнал Parade расскажет о других особенностях этой стрижки.

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Почему стрижка бикси так популярна

Название "бикси" образовалось от сочетания двух слов — pixie и bob. От пикси она унаследовала короткую длину, а от боба — более вытянутую форму. В результате волосы не обрезаются совсем коротко на затылке, но и до плеч не доходят.

Бикси. Фото из Instagram

Обычно пряди оставляют длиннее у лица, а внутри делают несколько слоев. Именно они помогают сохранить объем волос. Это особенно хорошо работает на тонких волосах, которые после обычной короткой стрижки могут быстро терять форму.

Также стрижку бикси можно адаптировать под себя. Кому-то подойдет легкая челка, кому-то — более длинные пряди по бокам. Пробор тоже не обязательно носить одним способом: его можно смещать, меняя вид той же самой стрижки.

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Бикси с челкой. Фото из Instagram

Чем бикси отличается от пикси и боба

Если коротко, пикси — это вариант для тех, кто готов отказаться от большей части длины. Бикси оставляет больше волос, поэтому с ней проще экспериментировать: менять пробор, укладывать челку или оставлять пряди у лица небрежными.

Боб, напротив, обычно длиннее и имеет более целостный контур. У бикси форма менее строгая — многое зависит от слоев, текстуры и того, как именно мастер оформит затылок.

Единственное, о чем стоит помнить, — бикси требует регулярного обновления. Когда слои отрастают, характерная форма постепенно исчезает. Поэтому перед походом к мастеру лучше показать несколько фото желаемого результата и отдельно обсудить длину у лица и на затылке.

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