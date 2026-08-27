Французская стрижка из 90-х снова в моде: ее носят многие мировые звезды

Девушка с короткой стрижкой. Фото: magnific

Стрижка "бабочка", популярная в 90-х, вновь стала актуальной в салонах и на модных съемках. Основная длина при этом остается практически неизменной: парикмахер работает преимущественно с верхними слоями и прядями у лица, создавая более легкую форму и дополнительный объем.

Новини.LIVE со ссылкой на ТСН расскажут об этой стрижке все, что нужно знать.

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Стрижка "бабочка"

Название легко понять, если собрать волосы в хвост. Длина убирается назад, а короткие пряди остаются по бокам лица. Они расходятся в разные стороны и напоминают крылья бабочки.

Во время стрижки мастер снимает часть объема с верхнего слоя. Волосы приобретают больше движения, а длина перестает лежать одним тяжелым полотном. На тонких прядях такой прием помогает создать ощущение более густых волос.

Стрижка "бабочка" на длинные волосы. Фото из Instagram

Почему "бабочка" снова стала популярной

"Бабочка" позволяет сохранить длину и одновременно изменить форму прически. На тонких волосах более короткие слои приподнимаются у корней и создают объем вокруг лица. Густым волосам многослойность помогает избавиться от ощущения тяжелой длины.

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Укладывать такую стрижку можно по-разному:

для прямых волос достаточно высушить корни и подкрутить передние пряди от лица;

на волнистых волосах слои подчеркивают естественную форму локонов, поэтому сложная укладка часто не требуется.

Именно передние пряди определяют форму прически. Если сделать их короткими, образ получится более выразительным. Более длинные пряди обеспечат плавный переход и позволят без проблем убирать волосы в хвост.

Стильная укладка стрижки "бабочка". Фото из Instagram

Кому подойдет стрижка "бабочка"

Лучше всего форма раскрывается на волосах ниже плеч. На более короткой длине недостаточно пространства для заметного перехода между верхними и нижними слоями.

Длину передних прядей подбирают с учетом черт лица. Для круглого лица пряди можно оставить ниже подбородка, чтобы не добавлять ширины в зоне щек. Для вытянутого лица более короткий слой можно расположить ближе к скулам.

Густые волосы требуют осторожной работы со слоями. Если снять слишком много объема, концы могут казаться слишком тонкими и потерять форму. На тонких волосах, наоборот, парикмахер обычно оставляет достаточно густоты в нижней части, чтобы длина не выглядела редеющей.

Ранее мы писали о том, какие стрижки достаточно просты в укладке. Речь идет о коротких стрижках, которые сейчас довольно популярны. Их легко адаптировать под любой возраст.

Также Новини.LIVE сообщали, что при выборе стрижки не стоит ориентироваться только на тренды. В этом вопросе главную роль играет форма лица.