Стрижка, пережившая моду на шегги и каскад: почему к ней снова возвращаются

Девушка с красивой прической. Фото: magnific

Стрижка butterfly cut не зря остается популярной уже не первый сезон. Ее легко адаптировать под длину, густоту и текстуру волос. Для классической стрижки butterfly cut не нужно существенно укорачивать длину, ведь изменения происходят преимущественно в верхней части прически и вокруг лица.

Новини.LIVE расскажут о стрижке подробнее.

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Какая стрижка снова стала популярной

Главная особенность butterfly cut — пряди разной длины. Волосы у лица подстригают короче, а нижний слой оставляют длинным. Благодаря этому прическа приобретает форму, но длина практически не меняется. При укладке короткие пряди расходятся от лица. Именно эта форма напоминает крылья бабочки и дала название стрижке.

Слои также придают волосам динамику. Пряди легче приподнимаются у корней, а кончики не выглядят тяжелыми. По своей форме butterfly cut напоминает сочетание нескольких популярных тенденций прошлых лет — пышных причесок 70-х и многослойных стрижек 90-х.

Кому подойдет стрижка

Проще всего добиться характерной формы на волосах от плеч и ниже. Так у мастера хватает длины, чтобы создать заметный перепад между слоями.

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Впрочем, строгих правил нет. На более коротких волосах тоже можно сделать элементы butterfly cut, если правильно распределить длину. Например, отдельные слои можно добавить к стрижке боб.

Трендовая стрижка для длинных волос. Фото из Instagram

Структура волос тоже не ограничивает выбор. На тонких прядях слои помогают сделать прическу более пышной на вид. Густые волосы после такой стрижки становятся легче, а их форма — более подвижной.

Многое зависит от работы мастера. Он может изменить длину передних прядей, количество слоев и уровень, с которого они начинаются, чтобы прическа подчеркивала черты конкретного человека.

Какую челку подобрать

Butterfly cut можно носить и без челки. Если же хочется ее добавить, стоит учесть форму лица.

Овальное лицо. Здесь выбор самый широкий. Можно носить прямой чуб, легкий вариант с удлиненными прядями по бокам или curtain bangs.

Здесь выбор самый широкий. Можно носить прямой чуб, легкий вариант с удлиненными прядями по бокам или curtain bangs. Круглое лицо. Удлиненная челка, спадающая по бокам, помогает визуально вытянуть контур.

Удлиненная челка, спадающая по бокам, помогает визуально вытянуть контур. Квадратное лицо. Удачно будет смотреться практичная форма челки без четкой геометрической линии.

Удачно будет смотреться практичная форма челки без четкой геометрической линии. Сердцевидное лицо. Челка-шторка или пряди, уложенные набок, помогают сбалансировать более широкий лоб.

Челка-шторка или пряди, уложенные набок, помогают сбалансировать более широкий лоб. Удлиненное лицо. Прямой чуб может визуально уменьшить длину лица и изменить его пропорции.

Ранее мы писали о том, какие запросы чаще всего слышат в 2026 году мастера по прическам. Самой популярной стала стрижка с элементами пикси и боба, напоминающая моду 90-х.

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